Otra automotriz invierte en una empresa argentina de energías renovables

Cada vez son más las automotrices que deciden invertir en empresas argentinas que se dedican a las energías renovables. Ahora trascendió que Stellantis (la dueña de Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, entre otras), compró parte del paquete accionario de la firma 360 Energy, una compañía que se dedica al desarrollo, construcción, operación de proyectos y venta de energía solar fotovoltaica en el noroeste argentino.

Tras ser consultados por El Cronista, desde la filial local de la automotriz señalaron que el corporativo global aún no dio información al respecto, por lo que se desconoce el monto de la operación y el porcentaje de participación de Stellantis en 360 Energy.

Sin embargo, según la compañía de capitales nacionales, la primera acción de Stellantis dentro de 360 Energy sería la construcción de un parque solar en Brasil, en principio, de 65 MW, en la región de Goiania, en los estados de Pernambuco y Minas Gerais, para abastecer sus plantas en ese país. La gigante automotriz tiene, a su vez, dos terminales en la Argentina. Una de ellas, en Ferreyra, Córdoba, donde produce el Fiat Cronos y otra en Tres de Febrero, donde fabrica el Peugeot 208.

La compañía de capitales nacionales opera actualmente cinco parques solares en tres provincias argentinas: el Parque Solar Fotovoltaico (PSF) Cañada Honda en San Juan, el PSF Fiambalá, el PSF Saujil y el Tinogasta, en Catamarca y el PSF Nonogasta en La Rioja. Además, la empresa que pertenece a Fides Group del empresario Alejandro Ivanissevich, está construyendo otras dos nuevas plantas de generación fotovoltaica en San Juan y La Rioja.

En total, 360 Energy alcanzó los 325 Megavatios pico (MWp) de potencia instalada de energía solar fotovoltaica operativa. Esto es, la potencia máxima que se alcanza o puede alcanzarse en un determinado momento en que se den las condiciones adecuadas.

Electrificación y planes a futuro

Esta decisión se enmarca en el plan global de electrificación de la automotriz, al que llaman Dare Forward 2030, en el que se compromete a convertirse en el "campeón de la industria en la lucha contra el cambio climático, alcanzando emisiones carbono neutro para 2038".

No es la primera inversión de la fabricante de vehículos en una empresa orientada a las energías renovables y la electromovilidad. En febrero de este año, Stellantis anunció una inversión de u$s 30.000 millones, para la adquisición del 14,2% de la minera McEwen Copper, filial de la empresa minera canadiense McEwen Mining. Se trata de una compañía que opera el proyecto de cobre Los Azules en la provincia de San Juan, un paso clave para la producción de baterías para autos eléctricos.

Allí, prevén producir 100 mil toneladas anuales de cobre catódico, con una pureza del 99,9% a partir de 2027 y los recursos pueden asegurar la operación durante al menos 33 años. "El cobre es una materia prima estratégica para el futuro de la movilidad eléctrica y se estima que la demanda mundial del metal conductor se triplicará en los próximos años. Al realizar esta inversión en uno de los 10 proyectos internacionales más grandes en desarrollo para este commodity, Stellantis podrá abastecer parte de la demanda de cobre proyectada a partir de 2027", anunció la automotriz en aquel momento.

Hace menos de un mes, Stellantis anunció también la compra del 33% de Symbio, una empresa especializada en pilas de combustible de hidrógeno de la que Faurecia y Michelin tienen otro 33%, respectivamente.

En ese entonces, la automotriz aseguró en un comunicado que el acuerdo fue "un paso significativo para la descarbonización de la industria de la movilidad". Por otro lado, revelaron que la entrada del grupo impulsará el desarrollo de Symbio en Europa y los Estados Unidos, al tiempo que pone en valor la "excelencia tecnológica" del 'joint venture' en la innovación de pilas de combustible de hidrógeno.

Symbio, por su parte, espera producir 50.000 pilas de combustible anuales de cara a 2025, cuyos trabajos comenzarán en el segundo semestre de este año en su gigafactoría de Saint-Fons, Francia. Con ello, el objetivo es alcanzar para 2028 una capacidad de producción de 100.000 sistemas anuales.