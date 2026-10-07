En un panel dedicado a la toma de decisiones en momentos con alta volatilidad en el mercado financiero, los economistas Yayi Morales y Pablo Aguer, junto a Alan Zuchovicki, cofundador de Finbez, analizaron qué activos mirar, el rol del dólar y las claves para proteger el ahorro.

Al momento de señalar qué debe considerar un argentino antes de invertir su dinero, Morales, destacó que hay que mirar el horizonte de inversión. “Particularmente en Argentina estamos por entrar en un año electoral y hay que pensar cuánto uno se quiere exponer”.

Por su parte, Zuchovicki consideró positivo evaluar de dónde provienen los ingresos y con qué otros activos cuenta el inversor.

Aguer sostuvo que una inversión requiere de una muy buena organización previa, con planificación y un fondo de emergencia para luego pensar qué y dónde invertir.

El refugio del dólar

Sobre la tradición argentina de ahorrar mediante la compra de dólares, Morales dijo que la idea de refugiarse en el dólar debería cambiar. “El Banco Central siempre generó inflación por eso es normal que el argentino se resguarde del peso en el dólar”, señaló.

No obstante, destacó que es un hábito que en el corto plazo va a cambiar, aunque puede haber alguna variación durante el año electoral.

Sobre los rendimientos de los activos Aguer sostuvo que las empresas están teniendo retornos fuera de lo normal, aunque la burbuja de expectativas va a cambiar y el mercado se va a corregir.

Por su parte, Zuchovicki aconsejó a los inversores estar atentos a activos que puedan sobrevivir con el nivel actual de tasa de interés y aprovechar las tasas reales positivas como las del Tesoro Americano al 5%.

Luces amarillas

En relación con el recorte en la proyección de crecimiento que realizaron los bancos, Moreno señaló que Argentina viene mostrando señales de que el crecimiento a una tasa anual al 4% quedó algo lejos. Si bien no son datos que despiertan alarma, sí son una luz amarilla en relación cierta caída de la actividad. “No obstante, también estamos en un momento en el que la actividad desestacionalizada lleva 28 meses de crecimiento”, argumentó.

Sobre la inversión en ladrillos Aguer destacó que frente a una acción, es una inversión que es muy poco líquida. “Además, el costo de entrada y salida es muy alto”, sostuvo. Si bien destacó que toda actividad tiene un nivel de riesgo, cree que que hoy hay posibilidad de retorno invirtiendo en la bolsa.

Zuchovicki se refirió a la economía en K como “un fenómeno que aparece siempre cuando hay altos de productividad con sectores que crecen más y otros menos”. La clave, dijo, es “buscar activos que tengan crecimientos que puedan pagar el nivel alto de tasas y evitar los que hay que holdearlos como el oro y la soja”.

Consultada sobre cómo las familias están planificando sus finanzas en la nueva economía, Moreno sostuvo que aquellos que tienen deuda tomada deben analizar si es buena o mala y si al pagarla avanza más rápido que la inflación. “Lo que creo es que en este modelo actual uno se tiene que poner más eficiente”, agregó.

Para concluir, Aguer sostuvo que hay que buscar negocios extraordinarios y el mejor aliado es el tiempo: “Es momento de hacer cherry picking”.