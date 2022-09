Neumáticos: para Michelin, el acuerdo en el conflicto con el Sutna suma mucho más que una apertura de importaciones

En medio de la batalla entre el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas fabricantes de cubiertas, Michelin, que importa el 100% de sus productos, presentó dos nuevas líneas. Luego del lanzamiento, la empresa aclaró que de abrirse la importación, como había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, no implicaría grandes cambios en el negocio de la compañía francesa en el país.

"Pensar en que esto sea una oportunidad e s de muy corto plazo. No suma, ni hace una diferencia ni para Michelin , ni para los consumidores ni para la cadena de valor. Realmente, necesitamos que no se pierdan fuentes de trabajo, que haya suministro para los consumidores. No es una oportunidad", respondió Eliana Banchik, presidente de Michelin en Argentina, Paraguay y Uruguay, cuando se le preguntó por el impacto que tendría para su negocio una eventual apertura de importaciones como consecuencia del conflicto.

"Hicimos el lanzamiento en este contexto como una visión a futuro. Estamos presentando un producto que llega para quedarse. Con la coyuntura que tienen la industria y el país nosotros, seguimos mirando hacia adelante pensando en las últimas tecnologías y las últimas innovaciones. Esperamos que el conflicto se resuelva, entendemos que es lo mejor que puede pasar", agregó antes de que finalmente haya habido un acuerdo.

La empresa francesa cumple 110 años en el país el año que viene. Con una red de distribución de más de 160 puntos en todo la Argentina no cuenta con plantas propias e importa sus neumáticos de Brasil, en gran medida, de los Estados Unidos y de Europa.

Eliana Banchik , Presidente de Michelin en Argentina, Paraguay y Uruguay.





Que las tres plantas locales de producción estén paradas- Fate, Bridgestone y Pirelli, por una pelea sindical que lleva cinco meses, no significa una oportunidad de crecimiento, asegura Banchik . "Dos de las tres fábricas que operan en la Argentina traen producción de otros países. No hay una oportunidad de crecimiento. Me parece que lo mejor que puede pasar es que se resuelva el conflicto", sostuvo.

Para Michelin, los desafíos están en otros frentes. El cepo y las nuevas disposiciones del Banco Central, con planes de pago a 180 días, complican los planes de las empresas. "Es un desafío, sobre todo, con la última implementación en relación a los plazos de pago. Pero somos una empresa con casi 110 años en el país y nuestro desafío es poder amoldarnos manteniendo nuestra presencia con nuestros más de 160 puntos de venta distribuidos en todo el país. Buscamos entender las normativas y encontrar la mejor forma para operar. Hay que seguir aprovechando las oportunidades ", explicó.



Además, remarcó que si bien hay stock en los locales, hay ciertas medidas que están faltando. "No estamos en las cantidades de importación que quisiéramos tener" , admitió.



Lanzamiento

Michelin presentó el jueves en la Argentina los nuevos neumáticos: Michelin Pilot Sport 5 y Michelin Primacy 4+.

"Estos dos nuevos productos cumplen una doble función. Por un lado, con esta actualización de gamas, estamos renovando más del 95% del volumen para autos y crossover de la marca Michelin en la Argentina. Por el otro, estamos poniendo a disposición de los conductores las últimas tecnologías a nivel mundial de la industria", explicó en el lanzamiento Nicolás Konsol, gerente de Marketing de Michelin Argentina.



El modelo Michelin Primacy 4+ fue diseñado para equipar desde vehículos compactos y sedanes hasta crossovers. Se trata de un neumático que se adapta tanto para desplazamientos cotidianos como para viajes largos



Michelin lanzó dos nuevas líneas de neumáticos

Este modelo está en el mercado con sus medidas que van de 16 a 19 pulgadas, conformando más de 20 dimensiones de acá a fin de año.