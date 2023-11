Natura concretó la venta de The Body Shop al fondo alemán Aurelius

Natura, el fabricante de cosméticos también propietario de Avon, anunció la venta de su marca The Body Shop, tras varios meses de resultados financieros negativos. La empresa brasileña firmó un acuerdo con la firma de inversión alternativa alemana, Aurelius.

Tal como adelantó El Cronista, en agosto, la firma brasileña de belleza informó a la bolsa de São Paulo, que el consejo de administración de Natura había autorizado a la dirección de la empresa a "explorar alternativas estratégicas" para The Body Shop -valorada en unos u$s 511 millones-, incluyendo una potencial venta.

Finalmente, la empresa se desprendió de la reconocida marca inglesa fundada por Anita Roddick. De acuerdo con un comunicado de Natura, "la transacción consideró un valor empresarial de u$s 254 millones, incluida una ganancia potencial de u$s 110 millones" . El precio de venta y el beneficio se pagarán en un plazo de cinco años.

Aunque todavía está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales que corresponden a cada país, Natura espera que la transacción se complete durante los últimos días de 2023.

Ejecutivos de la compañía revelaron en agosto que The Body Shop había sido un problema en los resultados de la compañía, ya que el comportamiento de los consumidores cambió a causa de la pandemia de Covid-19.



A pesar de que la cadena de tiendas de cosméticos fundada en Reino Unido acumulaba resultados financieros negativos desde el año pasado, Natura luchaba con su rentabilidad desde 2017, año en el que se la compró, por u$s 1120 millones, al gigante francés de belleza, L'Oreal.



"La transacción respaldará los esfuerzos de Natura &Co para optimizar sus operaciones y simplificar su negocio, así como posicionarla para centrarse en prioridades estratégicas, especialmente la integración de Natura y Avon en América Latina, el modelo de venta directa y la mayor optimización de la estrategia internacional de Avon", apuntó la compañía en un comunicado.

The Body Shop se fundó en 1976 por Anita Roddick, y su éxito estuvo basado en el uso de ingredientes naturales en sus productos y la adhesión a causas sociales y ambientales, como por ejemplo no realizar pruebas de productos en animales. Sin embargo, debió enfrentar una creciente competencia de nuevas firmas que ofrecen cosméticos similares. La facturación de la empresa cayó un 14,4 % en el primer semestre de 2023, en comparación con el mismo período del año pasado, situándose en u$s 337 millones.



Además, emplea a 7000 personas, tiene operaciones en 89 mercados con más de 900 tiendas propias en 20 países y asociaciones con franquiciados principales que operan, aproximadamente, 1600 tiendas franquiciadas en otras 69 geografías.

En los últimos años, Aurelius, se enfocó en impulsar mejoras operativas en las organizaciones. El Grupo tiene oficinas en Londres, Luxemburgo, Múnich, Ámsterdam, Estocolmo, Madrid, Milán y Dusseldorf, así como también una cartera de 27 compañías

La última venta de Natura

Esta decisión se produjo unos meses después de que la empresa brasileña se desprendiera de su marca de lujo, Aesop. De hecho, Natura acordó su venta a L'Oreal en abril, por un total de u$s 2530 millones. En ese entonces, Fabio Barbosa, director ejecutivo de Natura, sostuvo que los planes de la firma para este año estarían enfocados en " acciones transformadoras para reducir la estructura de costos".



Aesop formaba parte de la familia Natura desde 2012, cuando la compañía adquirió una participación mayoritaria del 65% por u$s 54 millones, con el objetivo de crecer fuera del mercado latinoamericano e impulsar su posicionamiento en el selectivo.

Sin embargo, el objetivo de la firma cambió, ya que comenzó a buscar la consolidación de Natura en América Latina como prioridad, además de la optimización de la presencia de Avon a nivel internacional.