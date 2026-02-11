En un contexto regional marcado por la desaceleración del consumo y una mayor exigencia del cliente en términos de impacto ambiental y social, la cosmética Natura Colombia avanza con una estrategia que combina crecimiento del negocio, innovación y sustentabilidad como ejes de su competitividad hacia 2026. La compañía, de origen brasileño que opera en el país con las marcas Natura y Avon, apuesta por un modelo omnicanal que integra venta directa, e-commerce y tiendas físicas, al tiempo que profundiza su enfoque regenerativo como diferencial dentro de la industria de la belleza. “Desde nuestros orígenes, la sostenibilidad ha estado en el corazón del modelo de negocio. Hoy evolucionamos hacia la regeneración, con el objetivo de que cada proceso nutra a la naturaleza, a las comunidades y a las relaciones entre ellas”, explica María Andrea Vargas, gerente general de Natura Colombia, en diálogo con El Cronista Colombia. Bajo esta visión, la filial local se consolidó como un mercado estratégico en América latina, tanto por su desempeño comercial como por su rol en la expansión del retail y la bioeconomía amazónica. En la actualidad, la compañía impulsa inversiones en tiendas físicas, logística sostenible y cadenas de suministro responsables, mientras fortalece su red de más de 180.000 consultoras mediante programas de educación y digitalización, con el objetivo de convertir el consumo de belleza en una palanca de desarrollo económico. Natura Colombia está en camino de transfomar su estrategia de sustentabilidad en un modelo regenerativo que busca generar impactos positivos ambientales, sociales y económicos a lo largo de toda su cadena de valor. Este enfoque implica repensar cada decisión operativa que va desde el diseño de productos y empaques hasta el origen de los ingredientes, la logística y el trabajo con comunidades proveedoras. En la práctica, este camino se traduce en metas concretas como avanzar hacia envases reutilizables, reciclables o compostables, reducir y compensar emisiones de carbono y ampliar el uso de bioingredientes de la sociobiodiversidad amazónica. “Hoy no se trata solo de reducir nuestro impacto, sino de restaurar los ecosistemas y dejar una huella positiva”, afirma Vargas. Esta visión se materializa especialmente en el compromiso con la Amazonía colombiana, donde la compañía impulsa un modelo de bioeconomía que integra biodiversidad y conocimiento ancestral. Bajo su Visión 2050, Natura apunta a consolidar cadenas de valor libres de combustibles fósiles, fórmulas biodegradables y trazabilidad total de ingredientes, posicionando a las comunidades locales como socios estratégicos. Colombia se posiciona como uno de los motores de crecimiento del grupo en la región ya que fue uno de los mercados pioneros en la integración operativa de Natura y Avon y registró crecimiento positivo en 2024; esto refleja la madurez del mercado para liderar la recuperación regional. En paralelo, la compañía acelera su estrategia omnicanal, que en 2025 cerró con 11 tiendas físicas en Bogotá, Medellín y Barranquilla, y proyecta sumar siete más en 2026, incluyendo Cali y Cartagena. El canal retail mostró un crecimiento interanual del 500%, mientras que el e-commerce avanzó 45% y la venta directa creció 5%, sostenida por su red de consultoras. Asimismo, en Caquetá, Natura invirtió en la cadena de copoazú y proyecta desarrollar otros bioingredientes amazónicos, con el respaldo de alianzas con GIZ (Agencia Alemana para la Cooperación Internacional), el Ministerio de Comercio de Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo y TNC (ONG dedicada a la conservación de tierra y aguas claras). Finalmente, cuando de lo logístico se trata, el centro de distribución de Guarne se consolidó como referente regional tras implementar un proyecto de ecoeficiencia que reutiliza el 100% de las aguas residuales tratadas. De cara a 2026, Natura Colombia apuesta a profundizar su expansión mediante un modelo omnicanal que combina cercanía con el cliente, fortalecimiento de su red de consultoras y desarrollo de productos con bioingredientes y envases reutilizables. Este crecimiento se apoya también en un cambio en el comportamiento del consumidor donde, según un estudio regional realizado junto a Avon, el 87% de las mujeres en Colombia afirma que la sustentabilidad influye en su decisión de compra y el 47% estaría dispuesta a pagar más por productos sostenibles. “El desafío es lograr que el bienestar individual se traduzca en bienestar colectivo”, señala Vargas. Así, la compañía busca convertir la regeneración en una ventaja competitiva concreta dentro del negocio de la belleza.