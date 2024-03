Murió la Ley de Alquileres: qué está pasando con los precios en el GBA

La derogación de la Ley de Alquileres empezó a sentirse en el mercado de real estate. Los precios de los alquileres comenzaron a desacelerar la suba y, por primera vez, los incrementos van por debajo de la inflación. En Zona Norte, los aumentos en febrero registraron un alza del 8,3%, la mitad de lo que había subido en diciembre y enero.

Así se desprende del informe mensual de Zonaprop. "En Zona norte el precio del alquiler aumentó un 8,3%, un porcentaje notablemente menor al de enero (15,9%) y diciembre (16,8%)", resaltó el informe.

Un departamento de dos ambientes en GBA norte tiene un valor de $ 363.590 mensuales, mientras que un departamento de tres ambientes se alquila por $ 569.331, siendo los departamentos más grandes los que mayor aumento presentan.



Al igual que sucedió con Zona Norte, GBA oeste-sur también presentó una desaceleración en los precios de alquiler. El aumento mensual de febrero fue de 8,5% luego de que en los últimos seis meses registrara incrementos de entre 13% y 15 por ciento .

El precio del alquiler en la Zona Oeste-Sur es de $ 256.858 por mes para un departamento de dos ambientes, mientras que uno de tres ambientes alcanza los $ 353.510, muy por debajo del promedio de la zona norte bonaerense.

Los precios barrio por barrio

Nordelta es el barrio con la oferta más cara del mercado, con un valor de $ 528.554 por mes, similar a lo que se paga por un dos ambientes en Palermo. Le siguen Vicente López, con un precio de $ 522.285 por mes, y Manuel Alberti ($ 502.847 al mes).

Por otro lado, en el otro extremo San Miguel y Muñiz presentan los precios más bajos, $ 261.346 al mes y $ 269.988 , respectivamente.

Mientras que en el oeste-sur, Wilde lidera el ranking con la oferta más cara, con un precio de $ 296.182 mensuales. Le siguen Castelar ($ 293.765) y Bernal ($ 293.031).

Por el contrario, los alquileres más económicos se encuentran en Burzaco ($ 175.040 por mes), Moreno ($ 197.455 ) y Villa Luzuriaga ($ 210.758).

Que pasa con la venta de propiedades

Mientras los precios de los alquileres se desaceleran los valores de las propiedades en venta comienza a recuperarse. Y es que en las inmobiliarias sostiene que los precios llegaron a su piso en diciembre 2023.

Los datos de Zonaprop arrojaron que en GBA Norte, el precio medio de los departamentos mantuvieron su incremento constante y subieron un 0,4% en febrero.

Los precios de compra-venta comienza un proceso de recuperación

El metro cuadrado se ubica de esta forma en u$s 2178. En los dos primeros meses del 2024, el precio medio acumula un incremento de 0,6%, levemente inferior al de CABA (0,7%).

Un departamento de dos ambientes y con 50 m2 en GBA norte alcanza un valor de u$s 107.781 mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se encuentra en u$s 161.724. Mientras que, los departamentos de pozo son los de mayor incremento durante febrero.

Los barrios de La Lucila (u$s 3317 por m2), Vicente López (u$s 3279 por m2) y Olivos (u$s 2880 m2) encabezan la lista de los barrios más caros.

Mientras que José C. Paz Oeste (u$s 894), José C. Paz Centro (u$s 936) y Barrio Infico (u$s 972) son los más económicos.

Con respecto a GBA oeste-sur, el precio medio para departamentos no registra cambios significativos, sino que se mantiene estable desde noviembre de 2023. El metro cuadrado cuesta u$s 1596 por metro cuadrado.

Un departamento medio de dos ambientes y 50 m2 alcanza los u$s 79.490 mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se ubica en u$s 116.132.



Malvinas Argentinas presenta el valor más alto del mercado, con u$s 2840 por m2, le siguen Tristán Suárez con un valor de u$s 2591 el m2 y Don Bosco (u$s 2460).

Por el contrario, los barrios de San José (u$s 544), Don Orione (u$s 623) y Dock Sud (u$s 703) son los de menor precio.