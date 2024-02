Murió la Ley de Alquileres: comprar departamentos volvió a ser negocio y suben los precios de venta en dólares

Los precios de los inmuebles en venta llegaron a su piso y comienzan a revertir la tendencia. En enero, subieron hasta un 7% en dólares, en relación con diciembre. Al derogarse la Ley de Alquileres, las inversiones en ladrillo vuelven a ser una alternativa atractiva. Además, el cambio de gobierno generó una expectativa positiva en el mercado de real estate, lo que hizo que los precios se acomodaran hacia arriba y repuntaran las ventas por la reactivación de la demanda.

El valor del metro cuadrado (m2) para la venta registrado en enero tuvo un fuerte incremento en las unidades más grandes en solo un mes. "Las subas registradas en enero fueron del 1,7%, 3,2 %, 2% y 7,3% con relación a diciembre del año pasado, para los departamentos usados de uno, dos, tres y cuatro ambientes, respectivamente", sostuvo un informe de Reporte Inmobiliario.

Esto se debe además al mayor dinamismo que se generó en el mercado de venta. Según los datos de escrituras del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el sector inmobiliario cerró el último trimestre de 2023 con números en alza. En diciembre, la venta de propiedades registró su mejor mes de los últimos cinco años, con un incremento del 7% contra igual periodo del año anterior.



Con la llegada del nuevo presidente, Javier Milei, en diciembre, se registró un total de 4560 escrituras de compra-venta. Se trata de un alza del 12% comparado al mes anterior y el mejor registro para diciembre de los últimos cinco años.



"El año pasado cerró en términos nominales con una leve suba de los precios. Pero, si tomamos los datos reales, es decir teniendo en cuenta la inflación en dólares, hubo una caída. Esto nos indica que, realmente, los valores tocaron un piso porque los años anteriores veníamos observando caídas mas marcas tanto reales como nominales", explicó Fabián Achával, dueño de la inmobiliaria homónima.

Para el especialista, los precios no seguirán cayendo y ahora comienza la etapa de recuperación, que ya se puede vislumbrar con los primeros números de enero.

Si bien el futuro cercano todavía es incierto, en el sector, hay expectativa positiva. "Vemos un escenario de recuperación con mayor transacción de operaciones y recuperación reales y nominales de los precios", dijo Achával.



En enero, un monoambiente alcanzó un precio promedio de u$s 2028 por m2 mientras que las unidades de uno y dos ambientes cotizaron u$s 1876 y u$s 1719 por m2, respectivamente.

"Lo que observamos en el último mes es que ya no hay lugar para negociaciones de contraoferta. Hoy, los propietarios no están dispuestos a seguir bajando sus propiedades a la hora de cerrar una venta", dijo Marta Liotto, dueña de la inmobiliaria que lleva su nombre y ex presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

"Los propietarios están esperanzados en el blanqueo que tiene el Gobierno en la agenda. Y también, ante el contexto general político-económico, se está viendo nuevamente a los inmuebles como refugio de valor a mediano y largo plazo", agregó Liotto.

Qué pasa barrio por barrio

La oferta de departamentos a la venta es muy variada según la zona. Palermo sobresale con el mayor número de inmuebles en venta. En enero, se registraron 866 departamentos de dos ambientes en venta, seguido por Belgrano, que tuvo 608 unidades de dos ambientes en venta.

A pesar de que Palermo y Belgrano encabezan la lista, tomando en cuenta el stock disponible, los valores en venta están entre los más caros, según el informe de Reporte Inmobiliario. En Palermo, el precio promedio es de u$s 120.000 para un dos ambientes mientras que, en Belgrano, ese precio es de u$s 108.500.

"Estas zonas son las que más rápido recuperan su valor porque, a pesar de que el stock es muy alto, la demanda también lo es", explicó Daniel Bryn, dueño de Invertire Real Estate.

Hoy muchos de los inversores apuestan a estos barrios en busca de alquileres temporarios con una renta alta en dólares.

En el otro extremo, los barrios con los precios más baratos son La Boca (u$s 49.000), Pompeya (u$s 55.000) y Constitución (u$s 50.000).