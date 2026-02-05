Luego de años de negociaciones y aprobaciones regulatorias, Bunge anunció la finalización del proceso de fusión con Viterra en la Argentina. Si bien la fusión global se realizó el año pasado, luego de que China aprobara la compra de Viterra (ex Glencore) por parte de Bunge, hasta ahora ambas compañías continuaban operando de manera independiente en el país, con estructuras y decisiones comerciales separadas, a la espera de adecuaciones locales. Asimismo, desde la firma señalaron que aún continúan trabajando para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos para las aprobaciones regulatorias y corporativas correspondientes del país. La fusión, que comenzó a gestarse en 2023 y se cerró por u$s 34.000 millones, implica ahora la integración total de las operaciones locales de dos de las principales agroexportadoras del país. Con este paso, el nuevo grupo se consolidaría como el mayor exportador de granos de la Argentina, por encima de Cargill. Este movimiento también amplía la capacidad de exportación de Bunge y su presencia física de almacenamiento y manejo de granos en los principales proveedores mundiales de trigo, Canadá y Australia. De hecho, tras la fusión, Bunge procesó 41 millones de toneladas de soja en 2025 a nivel mundial, 4 millones de toneladas más que el año anterior. “La finalización de esta integración representa un paso estratégico para nuestra compañía. La combinación de capacidades, talento y experiencia nos permitirá ofrecer soluciones más eficientes y un servicio de mayor valor para productores, clientes y socios estratégicos. Reafirmamos así nuestro compromiso con el crecimiento de la industria agrícola en Argentina y a nivel global”, dijo Vladimir Barisic, el nuevo Country Manager de Bunge en Argentina. Barisic lideró Viterra en la Argentina, Paraguay y Uruguay durante los últimos cinco años y acumuló una trayectoria de dos décadas en la compañía, a la que se incorporó en 2006. Ahora, tras el cierre de la fusión, asumió como Country Manager de Bunge para la Argentina y el Cono Sur. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Viterra recibieron aproximadamente 65,6 millones de acciones de Bunge, con un valor agregado cercano a u$s 6200 millones, y alrededor de u$s 2000 millones en efectivo. De este modo, la contraprestación se compuso de un 75% en acciones de Bunge y un 25% en efectivo.