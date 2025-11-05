Ternium, la siderúrgica del grupo Techint de Paolo Rocca, anunció la compra de la participación remanente del Grupo Nippon en el grupo de control de la siderúrgica brasileña Usiminas, en una operación valuada en u$s 315,2 millones.

Con esta adquisición, la compañía del grupo Techint aumentará su participación del 51,5% al 83,1%, consolidando su presencia dentro del mayor productor de acero plano de Brasil.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transacción fue acordada a un precio de u$s 2,06 por acción ordinaria, en línea con los términos fijados en el acuerdo de accionistas firmado el 3 de julio de 2023.

En total, la compra abarca 153,1 millones de acciones que pertenecían a Nippon Steel Corporation y Mitsubishi Corporation.

El cierre de la operación aún está sujeto a la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia de Brasil, y será financiado íntegramente con fondos propios de Ternium.

Una vez completada la transacción, el grupo de control de Usiminas quedará conformado por Ternium Investments, Ternium Argentina y Confab, subsidiaria de Tenaris S.A., que en conjunto —como grupo T/T dentro del acuerdo de accionistas— alcanzarán una participación del 92,9% del grupo controlador. El fondo de pensiones Previdência Usiminas, que representa a los empleados de la compañía brasileña, conservará el 7,1% restante.

Estrategia de integración regional

Desde su ingreso a Usiminas en 2011, Ternium ha buscado reforzar su posición en el mercado siderúrgico del Mercosur. Con esta operación, el grupo Techint consolida su control operativo y estratégico sobre una de las plantas más relevantes de la región, en un contexto de creciente competencia global.

En el comunicado, la empresa destacó que esta inversión “refuerza aún más el compromiso de Ternium con Usiminas y con el mercado siderúrgico brasileño” y que continuará trabajando “para llevar a Usiminas a su máximo potencial, mejorando su competitividad y valor en beneficio de todos sus grupos de interés”.

Proyección industrial y transición energética

Ternium, con sede en Luxemburgo y operaciones industriales en Argentina, México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, es un actor clave en la producción de aceros planos y de alta resistencia. Con este nuevo paso en Brasil, Ternium fortalece su integración vertical e intenta mejorar su respuesta frente a la demanda de acero en sectores estratégicos como automotriz, construcción e infraestructura.