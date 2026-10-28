La transformación integral de las grandes compañías de servicios públicos requiere un delicado equilibrio entre la eficiencia operativa, la solidez financiera y la adaptación constante a un marco regulatorio de largo plazo. En una industria que requiere planificación para las inversiones intensivas en infraestructura y la necesidad de sostener altos estándares de seguridad operativa, el rol de la gestión financiera resulta determinante para garantizar el desarrollo del negocio y la mejora continua en la atención que supone la interacción diaria con millones de usuarios.

Andrea Svoboda, directora de Administración y Finanzas de Metrogas, repasó su extensa trayectoria en la compañía, los principales hitos de la transformación estratégica de los últimos cinco años y las perspectivas financieras que se abren tras la firma de un nuevo horizonte de licenciamiento.

“Ingresé a Metrogas en 1994 como analista, poco tiempo después de la creación de la distribuidora, y he recorrido un camino de casi tres décadas de desarrollo profesional atravesando las diferentes etapas de la compañía”, recordó Svoboda.

Transformación de procesos, tecnología y cultura operativa

Con una trayectoria de más de tres décadas en el mercado energético nacional, Metrogasse consolida como una de las principales empresas de servicios públicos del país, abasteciendo de gas natural a más de 2,4 millones de clientes en la ciudad de Buenos Aires y 11 municipios del conurbano. Frente a una operación de semejante escala, la compañía inició hace cinco años un profundo replanteo estratégico. Esta transformación se basó en cinco ejes fundamentales: búsqueda de eficiencia en los procesos internos, resguardo constante de la seguridad de la red de distribución, formación continua de su capital humano, compromiso con el desarrollo sostenible y la colocación del cliente en el centro de las decisiones corporativas.

En este marco de optimización, la tecnología aplicada a la operación cumplió un papel central y estratégico. “Hoy casi el 80% de las gestiones comerciales y pagos se realizan por canales virtuales. Implementamos un agente de inteligencia artificial llamado Gaspar que resuelve de manera autónoma el 60% de las consultas de los usuarios sin intervención de un operador”, detalló la ejecutiva. Asimismo, destacó la incorporación de herramientas tecnológicas en ingeniería, obras e inspecciones.

Un hito importante dentro de este proceso fue la implementación de un modelo de mejora continua junto a Fundece, enfocado en la excelencia operacional. Esta metodología le valió a la distribuidora la obtención del Premio Nacional a la Calidad en 2025. “No consideramos ese reconocimiento como un punto de llegada, sino como una consolidación de la cultura de mejora que sigue aplicando en cada una de las áreas”, remarcó.

Previsibilidad regulatoria, inversiones y solidez financiera

El desempeño económico de la empresa registró un cambio significativo a partir del año 2024, alcanzando una sólida recuperación de sus indicadores financieros. La aprobación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) quinquenal en mayo de 2025 brindó un marco de reglas claras, estableciendo la tarifa oficial para el período de cinco años e imponiendo un plan obligatorio de inversiones.

“La combinación entre la revisión tarifaria y la optimización de los costos internos nos permitió duplicar la ganancia bruta y cuadruplicar los resultados operativos entre 2023 y 2025, reduciendo nuestro nivel de endeudamiento a un tercio”, explicó Svoboda. La ejecutiva ponderó además el cumplimiento efectivo del 100% de las inversiones comprometidas en el primer año del plan quinquenal.

A este escenario se sumó recientemente la firma del acuerdo con el Ministerio de Economía para la extensión de la licencia de operación por 20 años adicionales. “Contar con una concesión extendida a dos décadas nos brinda la previsibilidad necesaria para planificar con un horizonte de largo plazo, proyectando inversiones en infraestructura y garantizando la calidad del servicio”, concluyó.