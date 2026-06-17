La transición hacia sistemas de transporte más eficientes y con menor impacto ambiental sumó un nuevo capítulo en la Argentina. MetroENERGÍA se convirtió en la empresa responsable del abastecimiento de gas natural para la primera operación de transporte público del país integrada en su totalidad por colectivos propulsados a GNC.

El proyecto, desarrollado junto a Metropol, comenzó a materializarse con la incorporación de las primeras 11 unidades que ya prestan servicio en la línea 109 y prevé completar la renovación de la flota con un total de 150 vehículos durante los próximos meses.

“Este proyecto demuestra el potencial del gas natural como una alternativa eficiente, competitiva y de menor impacto ambiental para la movilidad urbana. Nuestro desafío es acompañar a los operadores con soluciones energéticas confiables que les permitan desarrollar sus operaciones con previsibilidad y continuidad”, señaló Pablo De Cicco, gerente de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de MetroENERGÍA.

Para hacer posible esta operación, MetroENERGÍA garantizó el suministro continuo de gas natural a la estación de carga exclusiva que abastece a la flota, en el barrio porteño de Barracas, asegurando la disponibilidad energética que requiere un servicio esencial como el transporte público.

La iniciativa representa un avance significativo para la incorporación de combustibles alternativos en el transporte de pasajeros y abre nuevas oportunidades para acelerar la transformación energética de las flotas urbanas y de larga distancia.

Una solución integral para la movilidad

Además del suministro de gas natural, MetroENERGÍA acompaña a operadores de flotas y estaciones de servicio con soluciones diseñadas para responder a las exigencias operativas del sector, mediante el abastecimiento, la planificación y la gestión energética.

La compañía desarrolla proyectos orientados a optimizar la movilidad de personas, el transporte de cargas y la logística, con foco en la eficiencia operativa, la reducción de costos y la continuidad del servicio.

“La transformación del transporte requiere alianzas estratégicas y una visión de largo plazo. Nuestro objetivo es impulsar soluciones que combinen competitividad, confiabilidad y sustentabilidad para acompañar la evolución del sector y las nuevas demandas de movilidad”, afirmó Mariano Luzuriaga, jefe de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de MetroENERGÍA.

La principal comercializadora de gas natural del país

MetroENERGÍA es la principal comercializadora de gas natural de la Argentina. Con acceso a todas las cuencas productivas y capacidad de transporte firme, articula toda la cadena de valor del gas, desde el punto de ingreso al sistema de transporte hasta el consumo final, para garantizar un abastecimiento continuo y confiable durante los 365 días del año.

La compañía abastece a industrias, usinas generadoras de energía y estaciones de GNC en todo el territorio nacional, diseñando contratos y soluciones adaptadas a las necesidades de cada operación.

De Cicco explicó que la propuesta de MetroENERGÍA “integra gestión comercial, despacho propio, planificación de la demanda y asesoramiento técnico para asegurar continuidad operativa, previsibilidad y eficiencia energética”.

Integrada por MetroGAS (95%) e YPF (5%), MetroENERGÍA comercializa hasta 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y, desde 2025, también exporta gas a Brasil, con lo que consolida su estrategia de expansión regional.

Con este proyecto junto a Metropol, la compañía reafirma su apuesta por el desarrollo de nuevas soluciones energéticas para la movilidad y su compromiso con un modelo de transporte más eficiente, competitivo y sustentable.