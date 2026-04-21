La región de América Latina y el Caribe vive un momento de desarrollo sostenido del transporte aéreo con todos sus indicadores en alza: - La capacidad medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK) creció 5,8% interanual. - La demanda, en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), aumentó 8,8% interanual. - El factor de ocupación promedio fue de 85,3%. El tráfico aéreo regional alcanzó 39,4 millones de pasajeros en febrero. Del total, 52,8% correspondió a pasajeros domésticos y 47,2% a internacionales. Dentro del tráfico internacional, 27% fue intrarregional (entre países de América Latina y el Caribe) y 73% extra regional. El crecimiento se concentró en el tráfico dentro de la región. Dos de cada tres pasajeros adicionales viajaron en rutas domésticas o intrarregionales. El tráfico internacional intrarregional creció 12,8%, más del doble que el doméstico. Brasil fue el principal motor del crecimiento regional, explicando cerca del 39% del aumento neto de pasajeros en la región. Transportó 10,5 millones de pasajeros (+9,9% interanual), con 18 meses consecutivos de crecimiento en el mercado doméstico. Panamá lideró el crecimiento porcentual entre los principales mercados. Creció 15,5% interanual, impulsado por el incremento del tráfico entre Panamá y Estados Unidos que creció 8,3%. El tráfico entre América Latina y Estados Unidos registró dos meses consecutivos de crecimiento. Tras cerrar 2025 con una caída de 0,3%, el tráfico entre la región y EE.UU. creció 1,6% interanual en febrero de 2026 y acumula 2 meses seguidos de crecimiento tras crecer 0,6% en enero. La demanda creció por encima de la capacidad Los RPK aumentaron 8,8%, mientras que los ASK crecieron 5,8%, lo que elevó el factor de ocupación a 85,3%, 2,4 puntos porcentuales más arriba que en febrero de 2025. “La aviación en América Latina y el Caribe continúa mostrando un crecimiento sólido, impulsado principalmente por el fortalecimiento de la conectividad y la demanda dentro de la región. En febrero, dos de cada tres pasajeros adicionales viajaron en rutas domésticas o intrarregionales. Al mismo tiempo, la demanda con Estados Unidos vuelve a crecer y acumula dos meses consecutivos al alza, en un mercado que concentra aproximadamente uno de cada cinco pasajeros de la región”, afirmó Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).