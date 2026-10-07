Les especialistas coincidieron en que las pymes todavía enfrentan el desafío de animarse a tomar crédito para crecer.

El acceso al financiamiento mejora para las grandes empresas pero las pymes todavía enfrentan el desafío de animarse a tomar crédito para crecer. Mariano Flores Vidal, director, de Hyperion Consultores; Alejo Rodríguez Cacio; director académico del MBA y Executive MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, y Diego Fernández CEO de A3 Mercados, analizaron el rol del mercado de capitales.

En el comienzo de la charla Flores Vidal señaló que las grandes corporaciones están saliendo al mercado internacional a buenas tasas y plazos razonables. “En cambio, en las pymes, si bien la mejora es importante se necesita estabilidad macro de proyectos”.

Rodríguez Cacio destacó que hoy hay un cambio de mentalidad basada en que cada compañía tiene un ratio de deuda óptimo en donde puede operar. “Esto se da en las grandes corporaciones. Ojalá detrás vengan las pymes que se atrevan a tomar crédito para crecer”.

Fernández sostuvo: “Hay mucha gente invirtiendo pero falta ese canal entre el que le sobra plata y el que la necesita porque aumenta su escala”. Además, destacó que Argentina vivió una transformación fenomenal que es que la industria de fondos comunes logró capilaridad.

En relación al año electoral Flores Vidal señaló que trae cambios abismales y alta volatilidad, un escenario en el que la pyme siempre debe estar cubierta.