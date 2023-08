Magnate argentino del real estate de Miami se asocia con Globant para captar inversores en el país

El magnate argentino Edgardo Defortuna, CEO y presidente de Fortune International Group, una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes del sur de La Florida en los Estados Unidos, firmó una alianza con Globant para captar en el país inversores para sus proyectos premium en los Estados Unidos.

"Invertir en los Estados Unidos siempre fue complejo para muchos inversores. Por eso, Fortune Internacional Group se unió con Globant para crear Growie ", explicó Defortuna, en un diálogo con El Cronista durante la Expo Real Estate que se celebró en el hotel Hilton.

Se trata de una plataforma para inversiones inmobiliarias que permite desembolsar en desarrollos premium que, históricamente, estaban destinados a inversores institucionales. "Identifica los emprendimientos con mayor ganancia y brinda seguridad jurídica. Apuntamos a todos los mercados y la Argentina es uno de ellos", agregó el empresario.

Fortune International Group es una empresa con sede en Miami, posicionada en el segmento de alta gama de bienes raíces. Es considerada uno de los máximos referentes del sector inmobiliario del sur de Florida, que incluye Brickell, Key Biscayne, Coral Gables, Miami Beach, Aventura y Sunny Isles Beach.

La compañía tiene 20 oficinas en todo el mundo, con más de 1000 agentes. Su cartera de desarrollos incluye Jade Residences en Brickell Bay, Jade Beach, Jade Ocean, Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale, The Ritz-Carlton Sunny Isles Beach, Jade Signature y, más recientemente, The Ritz-Carlton Residences Pompano Beach.



Edgardo Defortuna durante el evento de Real Estate en el hotel Hilton

"El argentino invierte en los Estados Unidos para diversificarse y en busca de proteger su capital en un mercado estable. Hemos creado esta plataforma con montos más bajos de inversión y para que lo puedan hacer de forma más sencilla", explicó Defortuna.



Si bien el lanzamiento se hizo durante la Expo Real Estate, los detalles finales todavía no se dieron a conocer. "Esperamos poder tenerlo funcionando en los próximos meses", explicó el empresario. Los montos mínimos de inversión serán cercanos a los u$s 25.000 pero, todavía, no se ha establecido el piso oficial.

Los planes de Defortuna en la Argentina

A pocos días de las elecciones PASO, el magnate que, se fue hace 40 años del país, aseguró que, hoy, la Argentina "está en un momento determinante".

Agregó que el resultado electoral "demostró que la gente quiere un cambio". "El cambio se hace con un equipo", agrega. "Solamente falta manejar el país de la manera correcta y no pensarlo de forma individual, sino en el beneficio de todos. El cambio tiene que ser estructural", dijo.

En ese sentido, explicó que "el estilo de vida en Miami es incomparable: las reglas, las formas de hacer negocios, la estabilidad es más sencilla para los empresarios. En la Argentina eso no sucede. Me encantaría poder hacer inversiones en mi país. Poder volcar nuestras experiencias en las mejoras del estilo de vida".

Si bien aseguró que siempre tuvo el deseo de invertir en el país, dijo que no se puede hacer planes a largo plazo en esta incertidumbre económica. "Un desarrollo lleva cuatro ó cinco años. Empezás con unas reglas y terminás con otras. Si no se modifica eso, va a ser difícil que me atraiga invertir en el país. Pensar en traer marcas, sí; pero inversión seria, no".

Sin embargo, un cambio de gobierno podría hacerlo rever sus planes. "Ante un nuevo presidente, lo estoy mirando y hasta planificando. De hecho, fui a visitar dos propiedades. Hay que observar la macro y, después, la micro. La intención y la planificación están. Apretar el botón de ejecución no se hará hasta que no se vea el cambio", concluyó.