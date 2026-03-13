Después de más de ocho décadas asociada a la producción industrial local, la histórica marca de termos Lumilagro dejó de producir en su planta de Tortuguitas. Ahora, la compañía pasará a importar desde Asia toda su línea de productos. La decisión marca un giro profundo para la empresa fundada en 1941. En la planta bonaerense se fabricaban las tradicionales ampollas de vidrio, pieza central de los termos clásicos que acompañaron durante generaciones la rutina cotidiana del mate. El cambio se da en medio de un proceso de deterioro que la empresa venía atravesando desde hace tiempo. En los últimos dos años, Lumilagro sufrió una caída de ventas cercana al 50%, en un mercado cada vez más presionado por la llegada de productos importados de bajo costo y por el crecimiento del contrabando. A eso se sumó un cambio en las preferencias de los consumidores, con un avance sostenido de los termos de acero inoxidable frente a los tradicionales modelos de vidrio. Ese escenario derivó en una reconversión drástica. La firma dejó de fabricar las ampollas de vidrio en el país y comenzó a importar esos componentes desde India y Vietnam, mientras que los termos de acero inoxidable serán producidos principalmente en China. El nuevo esquema apunta a sostener la presencia de la marca en el mercado local, pero ya no desde un modelo industrial integrado, sino a partir de la importación, el ensamblado y el control de calidad. El giro tuvo además un fuerte impacto en el empleo. La planta llegó a tener más de 300 trabajadores en su momento de mayor actividad. En 2022 todavía contaba con unos 220 empleados. Hoy, tras un proceso de retiros voluntarios y reducción de estructura, la dotación quedó reducida a alrededor de 50 trabajadores directos. En total, en los últimos dos años dejaron la empresa cerca de 170 personas. La decisión también se inscribe en un contexto más amplio de cambios en la política comercial. A mediados del año pasado, el Gobierno decidió levantar los aranceles antidumping que protegían desde 2001 a la industria local de termos frente a los productos chinos. El levantamiento de esa barrera consolidó un escenario en el que competir con productos importados se volvió todavía más difícil para los fabricantes locales. Ese cambio generó además una polémica pública. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó el caso de los termos como ejemplo en defensa de la apertura comercial y cuestionó la eficacia de las medidas de protección que rigieron durante más de dos décadas. Desde su perspectiva, el sector no logró ganar competitividad a pesar de los aranceles antidumping. Las declaraciones provocaron una fuerte reacción en redes sociales y en el propio sector industrial. Empresarios y analistas replicaron que la desaparición de la producción local no era una señal de eficiencia sino el resultado de un mercado cada vez más inundado de productos importados y de la dificultad de competir con estructuras de costos completamente distintas. En ese escenario, Lumilagro terminó cediendo. La empresa llegó a ser la única fabricante de termos con ampolla de vidrio de América y construyó su identidad alrededor de ese producto. En su mejor momento producía millones de unidades por año y operaba con producción prácticamente continua. Pero el mercado cambió. La irrupción de termos de acero importados, primero como un producto aspiracional y luego como una opción masiva, fue modificando el mapa del negocio. Para una empresa nacida alrededor del vidrio, competir con un producto diferente y además fabricado a gran escala en Asia se volvió cada vez más complejo. Pese al fin de la fabricación, la compañía no cerrará completamente su planta de Tortuguitas. Allí continuará con tareas de ensamblado, personalización, grabado y control de calidad de los productos importados. La planta seguirá activa, aunque con un perfil muy distinto al que tuvo durante décadas.