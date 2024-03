Los dueños del 'IKEA de Vaca Muerta' crean una empresa de logística para la zona

Alberta, una empresa creada por el Grupo Blancoamor -los dueños del 'Ikea de la Patagonia'- de servicios y equipamiento en Vaca Muerta, firmó una alianza con Pangea Logistics -un agente de carga especializado en el transporte internacional-, con el objetivo de ofrecer la logística completa desde cualquier país del mundo hasta cualquier yacimiento en el sur del país.

Brindarán servicios de comercio exterior, transporte nacional, almacenaje en racks, transporte de mercaderías con camiones con hidrogrúas, movimiento de personal en vehículos especiales, entre otros. "Es una solución para el problema del suministro de insumos provenientes del exterior para las empresas que operan en la Argentina", sintetizó Federico Kreplak, presidente de Alberta.

El ejecutivo comentó, a su vez, que la sociedad entre Alberta y Pangea ya hizo una operación conjunta: asistieron a la compañía suiza Pipecare Group, que realiza trabajos de inspección de línea de distribución de gas para Total Austral, la filial local de la francesa Total Energies, en las localidades de Añelo, Aguada San Roque, Loma de la Lata y Tratayen.

"Todas las compañías que están en la industria del oil & gas necesitan materiales, repuestos o estructuras. En este contexto, los departamentos de comercio exterior de las empresas buscan alternativas para comprar insumos en el exterior sin trabas o restricciones", explicó Kreplak. El objetivo a futuro de la sociedad es lograr entre 15 y 20 clientes fijos.

Según datos del Ministerio de Economía, hoy en día hay 31 empresas con inversiones directas en la producción de gas y petróleo no convencional en la Argentina.

Alberta coordina la operación entre el cliente (una empresa que opera en la Patagonia), los socios que tiene alrededor del mundo y que se encargan de recoger el insumo o producto requerido y Pangea, firma especializada en logística marítima, aérea y terrestre internacional que está a cargo de nacionalizar e ingresar el producto a la Argentina.



El traslado de la mercadería para el primer cliente de la sociedad

"No sólo ofrecemos movimientos logísticos. Le agregamos el servicio de forwarder a nuestra cartera. Se trata de un servicio de punto a punto: desde el origen hasta el cliente" , aseguró Agustín Landaburu, socio de Pangea.

La compañía factura $ 500 millones por año y, además, trabaja con empresas de la industria tecnológica radicadas en Tierra del Fuego como Mirgor (fabricante local de Samsung), Newsan (productora de Philco, Siam, Noblex y Atma), BGH, Radio Victoria (Hitachi, Kelevinator, RCA y TCL), entre otras.

"El principal desafío que tienen las empresas que trabajan en Vaca Muerta es la dificultad para girar dinero al exterior. Hoy la traba ya no es la importación, sino la restricción para comprar dólares. Las compañías tienen problemas de abastecimiento y padecen mucho cuando frenan los proyectos", sostuvo Kreplak.

Es por esto que, la empresa que encabeza Kreplak y su mujer, Magdalena Marso, se encarga de pagar el material mediante traders internacionales que adelantan el dinero desde una cuenta en el extranjero.

El plan de expansión de Alberta en Vaca Muerta

Alberta es una unidad de negocios del grupo Blancoamor, que ya tiene 36 años en el mercado. Si bien en un inicio solo se dedicaban a blanquería, en los últimos años incorporaron nuevas áreas de negocios y un completo catálogo de muebles y artefactos para el hogar, con una mezcla de productos nacionales e importados e, incluso, una línea propia de colchones.

La firma cuenta con siete sucursales en Neuquén y Río Negro, una tienda virtual con la que llegan a todo el país y factura $ 2400 millones por año.

Este servicio de logística internacional forma parte del plan de desarrollo de la firma, que busca brindar soluciones a las empresas que deban operar o instalarse en Vaca Muerta y zonas aledañas.



Con ese objetivo, la empresa perteneciente al Grupo Blancoamor anunció en enero la inauguración de Ecoparque Alberta, que se encuentra emplazado a 5,8 kilómetros de Cipolletti, 14 kilómetros de Neuquén y 108 kilómetros de Añelo, la ciudad más cercana a Vaca Muerta. El espacio abarca 30.000 m2 y se compone de lugares de almacenamiento y módulos de oficinas.

Uno de los parques empresariales de Alberta, en Vaca Muerta



Con una inversión de u$s 2 millones, en noviembre de 2023, el grupo inauguró su propio parque empresarial, que tuvo como primer inquilino a Tenaris. Ahora se sumó otra empresa del holding que conduce Paolo Rocca: Ternium.

Las empresas del Grupo Techint tienen allí servicios de logística in and out, servicio de racks y almacenamiento de productos químicos y filtros, utilizados para la industria petrolera y que deben ser almacenados en espacios seguros.



A su vez, Alberta está desarrollando otro espacio, llamado Parque Logístico Alberta Neuquén, compuesto por una hectárea y media, enclavada junto a la nueva ruta 67, conocida como el corredor petrolero que une con Añelo.



"Es un proyecto que demandará una inversión de u$s 1,5 millones. Además, Alberta desarrollará, más adelante, un tercer parque industrial, ubicado en la ciudad de Añelo" , explicaron desde la empresa patagónica.

"Somos empresarios del Sur, y entendemos que este es el momento de apostar fuerte por el crecimiento de la zona, generando nuevas opciones para el desarrollo de las empresas y la creación de nuevas fuentes de trabajo, ayudando a dinamizar y dar respuestas a las comunidades de la zona", finalizó Federico Kreplak.