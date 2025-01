Los CEO argentinos están entre los más optimistas del mundo y más del 90% de ellos espera que la economía local muestre números positivos durante 2025. La baja de la inflación y la estabilización de la macro son los principales motivos que llevan a los ejecutivos a realizar pronósticos favorables para los próximos 12 meses y el número contrasta con el 82% de directivos que tan solo un año atrás se mostraba pesimista respecto del futuro.

Los argentinos no están solos en su optimismo. En el mundo, casi el 60% de los CEO espera que el crecimiento se acelere en 2025, frente al 38% del año pasado y el 18% de hace dos años. En tanto, el 42% espera incorporar más personal en los próximos 12 meses, más del doble de los que estiman disminuirlo. Sin embargo, aumenta la preocupación por la viabilidad de sus negocios en el mediano plazo: el 42% cree que su empresa no será viable más allá de 10 años si no se reinventa.

Los datos se desprenden de la 28a. Encuesta Anual Global de CEO realizada por la consultora PwC. El estudio señala, asimismo, que los empresarios locales prevén una mejora en la facturación y la rentabilidad de sus compañías en los próximos tres años.

Luego de la caída del último año marcada por el alto período de volatilidad, la Argentina encabeza las proyecciones de crecimiento de la región para 2025. En sintonía con el repunte de las expectativas a escala global, 9 de cada 10 ejecutivos argentinos esperan que la economía local tome impulso y despegue. Un año atrás, 6 de cada 10 CEO pronosticó una baja del producto bruto interno (PBI) y 2 de cada 10 previó una caída pronunciada, influidos por la aceleración inflacionaria y el desajuste de todas las variables macroeconómicas que se vivía a fines de 2023.

Nuevo horizonte

Tras el proceso de fuerte ajuste del déficit fiscal y la baja pronunciada de la inflación a niveles inferiores al 3% mensual, los ejecutivos observan hoy otro horizonte. En el indicador de inflación, como se mencionó, la caída es mucho más pronunciada. Un año atrás, el 61% de los CEO argentinos percibía una alta exposición de su empresa al proceso inflacionario; en el sondeo de 2025, este porcentaje (entre los que se ven alta y extremadamente expuestos) bajó casi a la mitad: 33% .

Además, el informe reveló que en la Argentina el 83% de las compañías manifestó haber realizado inversiones para reducir su impacto en la huella de carbono en los últimos cinco años. De igual forma para el 61% de los encuestados estas iniciativas no representaron un aumento significativo de los costos.

La volatilidad macro y la inflación siguen siendo los principales riesgos que ven los ejecutivos

"Dada la magnitud de los desafíos globales de hoy en día, es fundamental que los directores ejecutivos se enfoquen en el aprovechamiento de los beneficios de las nuevas tecnologías para crear valor y gestionar los riesgos de forma más eficiente sin dejar de lograr un crecimiento sostenible", destacó Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina.

Las amenazas que ven los CEO

Aunque los ejecutivos consultados son optimistas sobre la economía global, la volatilidad macroeconómica (29%) y la inflación (27%) siguen siendo los principales riesgos para 2025, pero con claras diferencias entre regiones. El conflicto geopolítico se considera el mayor riesgo en el Medio Oriente (41%) y Europa Central y Oriental (34%). En Europa Occidental, el riesgo cibernético (27%) es una preocupación marginalmente mayor que la falta de empleados calificados (25%) y la inflación (24%), con la volatilidad macroeconómica encabezando la lista con un 29%. La inflación es la principal preocupación en África (39%), mientras que América del Norte y Asia-Pacífico priorizan los riesgos en línea con los promedios globales.

Entre las otras amenazas no ligadas estrictamente a la coyuntura económica, las opiniones de los directores locales difieren de las de sus pares regionales en varios campos. Por ejemplo, respecto del cambio climático, solo un 9% de los CEO argentinos percibe esa realidad como un riesgo alto o extremadamente alto para su compañía, a diferencia de la visión de los brasileños, que le asignan un 21%. El peligro de un ciberataque informático reunió un 13% de las respuestas, frente a un 26% en el caso de los brasileños y un 20% en el de los ejecutivos uruguayos.

En lo que respecta a los riesgos derivados de la inequidad social (y las demandas vinculadas por salarios), un 11% de los ejecutivos argentinos se mostró preocupado por esta variable, a diferencia de sus pares brasileños y uruguayos, que no ven este tema una amenaza importante para sus organizaciones. Dentro de ese grupo, el riesgo que más preocupa a los ejecutivos locales es la disrupción tecnológica, lo cual incluye los avances de la IA: un 30% respondió que su compañía estaba entre alta y extremadamente expuesta a esta amenaza en el desempeño de su negocio. Aquí, la visión de los argentinos supera a la de los brasileños (24%) y la de los uruguayos (27%) en el mismo campo.

Otro de los riesgos que advierten los ejecutivos es la falta de colaboradores con las habilidades clave para esta era de cambios, o su baja disponibilidad para las necesidades de las empresas. El 22% de los líderes empresariales le asignó una exposición entre alta y extremadamente alta a esa situación.

Cómo gestionan los CEO

La encuesta de este año incluyó una sección especial con preguntas que exploraron cómo los CEO toman decisiones estratégicas y manejan los planes de sus empresas. Entre las conclusiones, se destaca que los ejecutivos argentinos fundamentan su gestión en datos y tienden a considerar diferentes escenarios antes de optar por una decisión. A la hora de establecer líneas estratégicas prefieren el análisis cuantitativo sobre la intuición.

Además, seis de cada diez ejecutivos priorizan los resultados esperados en lugar de los procesos al valorar la calidad de una decisión. El 65% asegura que se toma el tiempo necesario para evaluar si están perdiendo oportunidades.

"El futuro cercano exhibe una nueva cara para los CEO argentinos. La incertidumbre es un factor que siempre estará presente en la ecuación de los negocios, pero el contexto económico que tantas amenazas encerraba un año atrás despliega ahora un panorama algo más estable que incide en la forma de gestionar y en los planes para los próximos años", concluye Urus.