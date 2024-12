Cuánto cuesto ir a ver Boca y River en el Mundial de Clubes

El fútbol genera pasiones. A seis meses del Mundial de Clubes, los hinchas de River y Boca hacen cuentas para no perderse la primera edición de este campeonato que tendrá a los mejores clubes de todo el mundo.

El Mundial de Clubes tiene un nuevo formato para este torneo internacional organizado por la FIFA que reúne a los campeones y mejores equipos del mundo. En esta edición, serán 32 equipos que se enfrentarán entre sí en junio del año que viene.

Este nuevo torneo nació como una iniciativa para reestructurar el formato existente de la Copa Intercontinental. Anteriormente enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores y al campeón de la UEFA Champions League.

Los precios

El torneo se extiende desde el domingo 15 de junio al 13 de julio. Son en total ocho zonas de cuatro equipos cada uno y, luego de tres partidos en cada una, los dos mejores avanzarán a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los 12 escenarios seleccionados para el desarrollo de los cotejos.

Las entradas para la primera fase salieron a la venta ayer 19 de diciembre y estarán disponible hasta el martes 14 de enero. En esta etapa, los hinchas de River y Boca podrán adquirir entradas individuales para los partidos.

Los precios arrancan en los u$s 45 y llegan hasta los u$s 2200 en el caso de la final. Tanto los socios de Boca como los de River tienen prioridad para la compra de entradas a través de un sistema diferencial que ofrece FIFA.

El pasaje aéreo -vuelo directo con equipaje- para quien quiera ver el torneo completo cuesta hoy u$s 1400, ese valor se irá incrementando con el paso de los meses. Si a esto le sumamos el alojamiento para el mes completo en un hotel se necesitan por lo menos u$s 4500. Es decir, entre entradas pasajes y alojamientos se necesitan casi u$s 10.000.

Obviamente que muchos de los hinchas erigirán ir solo algunas fechas. Si solo se viaja para ver la final se van a necesitar u$s 4000 por cuatro noches de hotel, entrada y vuelo para esa fecha.

A esto hay que sumarle un dato que no es menor. Para viajar a Estados Unidos se necesita visa. Para quien no la tenga tiene que pagar un importe de u$s 185. Además hay que tener en cuenta los tiempos. Puede demorar entre tres y cuatro meses su emisión.