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La generación de empleo ya no se limita a cubrir puestos vacantes. En la actualidad, las empresas que buscan crear trabajo apuestan a la formación constante y al desarrollo de la curiosidad en sus empleados, según coincidieron líderes de recursos humanos de firmas tecnológicas, de consumo masivo y de servicios.

Santiago Fernández Di Pardo, líder de recursos humanos de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay, señaló que “es parte de nuestro ADN la combinación de perspectivas”. Explicó que la compañía busca estar cerca de los jóvenes que se forman en ingeniería, porque “la perspectiva que ellos traen desde la facultad puede aportar muchísimo a perfiles muy técnicos que están en la empresa desde hace años y que hoy reconocen su necesidad de aprender, más allá de que son personas super formadas”. Fernández Di Pardo remarcó que la clave está en estar atentos a los avances de la industria.

En el caso de Arcos Dorados, la movilidad interna y la formación desde el primer empleo son centrales. “Hoy el 100% de las personas que trabajan en nuestros locales arrancaron su carrera en Arcos Dorados, todos primer empleo. Esa es una condición fundamental que nosotros buscamos a la hora de desarrollar”, explicó Diego Grieco, gerente de People & Culture.

Agregó que incluso el gerente general de la empresa comenzó en una posición inicial hace más de 30 años y que el desarrollo profesional es una prioridad: “Nos preocupamos mucho por el desarrollo y la formación, sabiendo que tiene características muy particulares ese primer empleo y también que hay gente que puede optar por continuar su carrera en otro lado. Eso también es bueno, ser formadores internos y externos, pero la movilidad interna es algo que trabajamos constantemente y desde el día uno, visibilizando todas las oportunidades que hay en la compañía”. Grieco destacó que los capacitadores fueron antes empleados en posiciones iniciales y desde ahí pueden transmitir su experiencia en primera persona.

Mantenerse vigentes

La necesidad de formación permanente fue uno de los ejes marcados por María Fernanda Amado, directora de RRHH, legales y compliance de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay. “La tecnología avanza y evoluciona constantemente, por lo que la capacitación es importante para los colaboradores y para estar vigente en la actualidad”, subrayó y destacó que el desafío está en conseguir que las personas tengan curiosidad y que entiendan que lo que hoy se aprende no necesariamente va a continuar.

En la misma línea, Érica Zamora, vicepresidenta de Gente de Cervecería y Maltería Quilmes, hizo hincapié en la importancia de estimular la curiosidad más allá de lo inmediato. “No es solo mirar lo que hoy está vigente en términos tecnológicos, que hoy puede estar mucho más ligado con la inteligencia artificial, sino cómo activamos esa curiosidad en la gente”, sostuvo.