"Libertad", la palabra clave que eligió este exclusivo club de CEOs para debatir sobre una industria caliente

Nacido hace más de 20 años en Brasil, LIDE es un espacio donde los número uno del mundo de los negocios comparten experiencias y, sobre todo, reflexiones. Presente en la Argentina desde hace casi una década y media, tiene un calendario anual de actividades, en las que destacan sus foros: eventos donde los referentes de alguna industria en particular debaten sobre el presente y, sobre todo, el futuro de ese sector.

Esta semana, dará el kick-off de la agenda 2024 con un foro sobre energía, en el que confirmaron la asistencia los protagonistas del sector: desde Horacio Marín, CEO de YPF, a Alejandro Bulgheroni (chairman de Pan American Energy), pasando por Martín Genesio (AES), Ricardo Markous (Tecpetrol), Javier Martínez Álvarez (Tenaris) y Fernando Bonnet (Central Puerto), entre muchos otros líderes. También destacarán las presencias de la Canciller, Diana Mondino, y de Eduardo Rodríguez Chirillo, Secretario de Energía de la Nación.



Este año, el título de la convocatoria contiene una palabra que resume el clima de época: "Libertad".

Alejandro Bulgheroni, chairman de Pan American Energy Group, será uno de los oradores del foro.

" El término ‘Libertad' está más expresado para el sistema eléctrico. Dejar que los privados resuelvan las cuestiones que, en la última punta de la cadena de valor del sistema, están trabadas por cuestiones de subsidios y tarifas ", explica Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, sobre por qué se eligió el título " Energía en desarrollo: libertad y seguridad energética; el futuro en la agenda del presente " para el VI Forum de Nacional de Energía, que se desarrollará en la mañana del jueves en el Alvear Palace Hotel.

" El concepto de ‘seguridad' es para expresar todo lo que tiene la Argentina para aprovechar la oportunidad que tiene en materia de seguridad energética, tanto a nivel regional como internacional ", apunta.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, será otros de los expositores del evento de LIDE.

El listado de oradores se completa con más CEOs de la industria energética: Daniel Ridelener (TGN), Gabriela Aguilar (Excelerate), Pablo Tarca (Transener), Federico Pucciarello (Essential Energy), Mariana Schoua (Aconcagua Energías Renovables) y Bernardo Andrews (Genneia). Además, participará el empresario y economista brasileño Marcos Troyjo.

" La Argentina tiene cuatro turbinas que son imparables: agronegocios, energía, minería y la economía del conocimiento, que es transversal a las otras tres. En energía, de salir del tema de las importaciones y el costo que tiene eso en términos de divisas, ahora estamos hablando de alternativas de exportación y del sector, en pocos años, como gran generador de dólares, a volúmenes comparables con el agro ", describe De Felipe.

El Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, dará la visión del Gobierno en un momento tenso para el sector, en particular, para el sistema eléctrico.

Si bien en ediciones anteriores, hubo debates y declaraciones fuertes sobre temas ásperos, esta vez, así como puertas afuera se sentirá el nuevo paro general hecho al Gobierno de Javier Milei, puertas adentro del Alvear, tampoco será ajena la compleja coyuntura del sector.