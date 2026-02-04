El proyecto, como muchos, fue un proceso de prueba y error. Finalmente, después de un año de investigación y desarrollo, Sebastián Ertola lanzó Unreal Water, mediante una inversión inicial de 10.000 dólares. Se trata de la primera agua energizante con cafeína del mercado local.

“Por un tiempo estuve buscando tener un producto de energía sin la necesidad de tomar un café espresso o un energizante tradicional. Unreal Water es el resultado de eso”, dice Ertola, CEO del emprendimiento.

“A raíz de eso me di cuenta de que los energizantes tradicionales tenían químicos e ingredientes innecesarios que no hacen falta para que el cuerpo tenga ese impulso de energía. Entonces empecé a sacar todos los ingredientes hasta que me quedé con el agua y la cafeína ”, explica.

Primero investigó la viabilidad del proyecto y luego comenzó a importar diferentes materias primas para hacer las pruebas que, en una primera etapa, realizaba en su casa. Finalmente, en noviembre del año pasado, lanzó la marca al mercado.

Bajo un valor de $ 2900, el agua energizante se comercializa en lata de 473 mililitros y aporta 30 miligramos de cafeína, el equivalente a un espresso. “Tiene la misma cantidad de cafeína que muchos energizantes tradicionales de 250 mililitros”, explica el emprendedor.

Actualmente, el producto se vende a través del e-commerce de la empresa, en cadenas de dietéticas, como Tienda Nova, y estaciones de servicio . Además, en el corto plazo proyectan tener puntos de venta -actualmente tienen 50- en kioscos y gimnasios.

Según comenta Ertola, el proyecto se encuentra en una etapa de búsqueda de inversores para un desembolso de capital con el objetivo de escalar el negocio y desarrollar la estrategia del producto.

“Es una bebida que tiene gusto a agua, por lo que buscamos que el producto hidrate pero que al mismo tiempo dé un impulso de energía, sin la necesidad de tomar otro tipo de alternativas que son más dañinas”, señala.

Con una producción de alrededor 100.000 latas mensuales, la marca lleva vendidas, desde su lanzamiento, 50.000 aguas energizantes. Para este año, sin embargo, proyecta fabricar un millón por mes. “Es una meta que es alcanzable siempre y cuando encontremos un socio estratégico y un fabricante que nos dé la capacidad para hacerlo”, dice.

Actualmente, la empresa produce a fasón con un fabricante en Zona Norte, pero pronto proyecta aumentar sus volúmenes de producción y, eventualmente, contar con una planta propia.

“Este año, además, queremos empezar a tener una pata fuera del país y exportar el producto. También estamos analizando la posibilidad de fabricar en el exterior para escalar el negocio”, concluye el CEO.