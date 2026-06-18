“Encontrá tu propósito.” Lo decimos como si fuera un objeto perdido, escondido en algún lugar, esperando que aparezca antes de poder dar el primer paso. Mientras tanto, postergamos. El proyecto, la decisión, el cambio. Total, primero hay que tener clarísimo el para qué.

A esa espera la llaman parálisis del propósito. La fantasía de que un día te vas a levantar con una revelación que te indique a qué dedicar los próximos veinte años. Y que hasta que llegue, lo mejor es no moverse.

El peor pecado

Vivimos rodeados de una idea peligrosa: que perder tiempo es el peor pecado. Que si probás algo y sale mal, fracasaste. Que si no estás 100% seguro, mejor no arranques. La consecuencia es una generación de profesionales sobrecalificados que esperan la decisión perfecta mientras la vida sigue corriendo.

El mandato es doble. Por un lado, hay que hacer lo que te apasiona. Por el otro, no podés equivocarte porque el tiempo es un recurso escaso. El resultado es una parálisis disfrazada de prudencia.

Y hay una distinción que cambia todo: el propósito no se encuentra. Se construye. Y se construye haciendo, no esperando.

La claridad viene después

Nadie puede soñar lo que no conoce. Si te quedás quieto esperando claridad, lo único que podés elegir es lo que ya viste. La claridad no viene antes de moverte. Viene después, como consecuencia de sostener algo el tiempo suficiente para tener información real.

El propósito te pide que sepas el final antes de empezar. La curiosidad solo te pide el próximo paso.

Verdaderamente caro

En el mundo emprendedor confundimos prudencia con parálisis. Creemos que esperar nos protege, que estamos siendo estratégicos. La realidad es la inversa: cada mes que demorás un proyecto por miedo a equivocarte es una hipótesis que no estás validando. Una conversación con el mercado que no estás teniendo. Una versión de vos que no estás conociendo.

El verdadero costo no es el tiempo que perdés probando. Es el tiempo que perdés sin probar nada. Y a diferencia de los errores, ese costo no aparece en ninguna planilla. No se ve, no se mide, no genera una mala reunión. Solo se acumula en silencio, año tras año, hasta que un día mirás para atrás y te das cuenta de que la prudencia fue carísima.

El patrón aparece hacia atrás

La mayoría de las personas con un propósito claro no lo eligieron en un papel. Lo descubrieron uniendo puntos hacia atrás. Decisiones aparentemente desconectadas que con los años revelaron una constante.

Eso significa que tu trabajo hoy no es dar con la respuesta correcta. Es generar suficiente data sobre vos para que, en algún momento, puedas leer tu propio mapa.

El propósito no es la brújula con la que salís. Es el dibujo que aparece cuando conectás los puntos hacia atrás. Y para que haya puntos, primero hay que empezar a marcarlos. Aunque queden feos. Aunque alguno te haga perder dinero. Aunque después haya que tachar varios. Aunque te tome más tiempo del que pensabas. Porque el único error real hoy es no haber dejado ningún punto.

Al final de cuentas, siempre se trata de pasar a la acción.