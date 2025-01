La oferta de alquileres se multiplicó por 12 y ahora hay departamentos que no encuentran inquilino

El mercado de los alquileres logró recuperarse en 2024 tras el fin de la ley que los regulaba. Según datos relevados por Reporte Inmobiliario, hoy la oferta de inmuebles en alquiler creció 12 veces comparado con diciembre 2023. Y si bien el 90% se ofrece en pesos, la demanda no convalida ciertos valores y hay departamentos que están meses desocupados hasta que consiguen un nuevo inquilino.

Durante diciembre pasado, la oferta de departamentos usados ofrecida en pesos superó las 7000 unidades y mostró un crecimiento en todas las tipologías: monoambientes, dos, tres y cuatro ambientes.

El fin de la Ley de Alquileres generó mayor libertad a la hora de cerrar contratos. La oferta de inmuebles creció y esto hizo que l os precios empezaran a subir, pero por debajo de la inflación .

"Antes, al haber tan pocas unidades, no había para elegir. Esa situación se revirtió y ahora, con una oferta mayor, cuesta alquilar lo que no está en buen estado o está fuera de precio- El mercado está más equilibrado, antes no había opción para el inquilino que quería alquilar en pesos", explicó José Rozados, socio y fundador de Reporte Inmobiliario.

Si bien los precios de los alquileres frenaron su suba, los valores siguen siendo altos. Así, un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires tiene un precio de $ 550.000, una suba del 64% comparado a diciembre de 2024, según datos de Zonaprop.

"Hoy un departamento con buena ubicación, en buenas condiciones y con un precio acorde al mercado se alquila en promedio en un mes", explicó Rozados. Es decir que ya quedaron atrás las listas de espera y las reservas sin siquiera ver la unidad que eran moneda corriente en 2023.

Las zonas con más oferta

La oferta de departamentos en alquiler se concentra en tres barrios: Recoleta, Palermo y Caballito donde además se centra la mayor cantidad de búsquedas.

Los precios en Palermo están por encima del promedio con un valor que ronda los $ 610.000 para una unidad de dos ambientes. Mientras que Recoleta tiene un precio similar de $ 580.000 y Caballito por debajo con un valor de $ 550.000, según los datos de Zonaprop.

"La oferta hoy se concentra en estos barrios y es en la mayoría de los casos en pesos. Aunque todavía en ciertas unidades y barrios hay departamentos en dólares", explicó Rozados.

Esto sucede por ejemplo en Puerto Madero donde el 100% de la oferta está dolarizada. "En el caso de Palermo solo un 20% de la oferta continúa en dólares", agregó.

El alquiler fue la operación con mayor flujo en 2024, según el 57% de las inmobiliarias consultadas por Zonaprop. Y para la mayoría durante 2025 no solo crecerá la oferta existente, sino que habrá un aumento de operaciones porque los precios lograrán estabilizarse.