La low cost Arajet se prepara para aterrizar en el país: ya llenó vuelos pese a la suba del dólar

La low cost dominicana AraJet se prepara para aterrizar en el país, luego de arrancar en marzo las negociaciones con el Gobierno y recibir en julio la autorización para iniciar su actividad en la Argentina.

Desde el 14 de noviembre, será la primera aerolínea que conectará de forma directa Buenos Aires con Santo Domingo, con el objetivo de llevar turistas no solo a su capital y playas paradisíacas -como Punta Cana, Bayahíbe y La Romana- sino también a destinos menos conocidos del país y otros de América Central y del Norte.

A tres semanas de lanzar a la venta los tickets, algunos de sus vuelos prácticamente ya están llenos, pese a la suba del dólar y el encarecimiento de los viajes al exterior . Son los de diciembre y enero. Pero la alta demanda no se limita a la temporada fuerte. El resto también tiene alta ocupación. La compañía ya analiza ampliar las tres frecuencias semanales con las que empezará su operación en Ezeiza.

Buenos Aires es la ruta más vendida de las cinco que sumará a su red en el segundo semestre. Las otras cuatro conectarán Santo Domingo con São Paulo (Brasil), Santiago (Chile), Montreal y Toronto (Canadá). Punta Cana lidera la demanda de los argentinos, con el 55% de las compras. El otro 45% son conexiones a más destinos desde el hub de Santo Domingo. La apuesta de la aerolínea es hacer del mercado nacional uno de los más importantes.

En diálogo con El Cronista en su visita al país, el CEO y fundador de Arajet, Víctor Miguel Pacheco Méndez, se mostró sorprendido por la recepción . "Esperábamos una buena respuesta, pero la rápida reacción superó las expectativas", confesó el empresario, uno de los más reconocidos de República Dominicana, quien incursionó en la industria aerocomercial en 2015 con la creación de varias líneas aéreas como Dominican Wings y Fly Cana, y la plataforma de viajes Laytrip.

Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la low cost Arajet, que empezará a volar entre Buenos Aires y Santo Domingo en noviembre.

Más allá de su asombro, para Pacheco Méndez el comportamiento del público local no es casual, ya que identifica una oportunidad por la escasa conectividad. "Al diseñar el plan de negocio, nos dimos cuenta de este vacío. La Argentina es el cuarto mercado en importancia para República Dominicana", señaló. En lo que va de 2023 viajaron 142.000 personas desde el país, de las cuales 122.000 lo hicieron a Punta Cana y 19.100 a Santo Domingo.

La única ruta directa hoy es Buenos Aires-Punta Cana, operada por Aerolíneas Argentinas. También está la opción de viajar con Copa Airlines desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, pero haciendo escala en Panamá a través de su centro de conexiones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La ruta con Salta se interrumpió en marzo de 2020, pero el plan de Copa es retomarla pronto. En sus vuelos, siete de cada 10 viajan al Caribe o Miami.

Arajet busca ofrecer precios bajos y distanciarse de la crisis de Viva Air

En ese sentido, para Pacheco Méndez hay un potencial por explotar. "A pesar de la situación económica, hay una cultura arraigada por viajar que se vamos a estimular con precios más económicos. En el sector hay una creencia de que si bajan las tarifas un 10%, entonces la demanda sube proporcionalmente un 10%", explicó.

Los pasajes arrancan en u$s 390 final por tramo y superan los u$s 1000 en el caso de los vuelos que ya están casi ocupados en su totalidad para el verano. El precio promedio que se encuentra es u$s 650. Incluye un equipaje en bodega. Por ahora, solo se puede abonar en dólares.

El precio promedio de los pasajes de vuelos de Arajet entre Buenos Aires y Santo Domingo es u$s 650.

La fórmula para ofrecer precios bajos se basa en el control de los costos y la optimización de la operación, con aviones nuevos y propios. "Hicimos un trabajo de ocho años para materializar el proyecto. Terminaremos 2023 con 10 aeronaves y tenemos pedidas 20 para 2024, con opción de sumar 15 737MAX8. El plan es llegar a 2028 con 45. El apoyo financiero es clave", sintetizó el CEO de Arajet, que tiene como inversores a grandes grupos como Griffin Asset Management, Bain Capital y el fabricante Boeing.

"La alianza con Boeing es clave para garantizar la operación. Hay una sede en Santo Domingo que nos proporciona asistencia técnica y mantenimiento, fundamental para sostener al hub", apuntó Pacheco Méndez en relación con cómo hará Arajet para generar confianza en el consumidor tras la quiebra de Viva Air, la low cost colombiana que llegó al país hace un año y en marzo canceló cientos de vuelos antes de ser desmantelada.

Vuelos de Arajet entre Buenos Aires y República Dominicana: a qué destinos se podrá viajar

Por el momento, habrá una única ruta directa entre ambos países. "Pero nos enfocaremos en ampliar las opciones. Ayer recibimos la aprobación de una nueva conexión para los argentinos: Santiago de los Caballeros. Es la segunda ciudad dominicana en importancia después de Santo Domingo, famosa por ser la 'capital del tabaco' y el primer exportador de puros. Es una zona de valles", describió.

Arajet terminará 2023 con 10 aviones y tiene pedidos 20 para 2024, con la opción de sumar 15 más.

A 45 minutos de la ciudad se encuentra Puerto Plata. Allí nacieron los primeros hoteles all inclusive del país y está el puerto de cruceros más importante del Caribe. "Es de donde salen todas las navieras. Entre los argentinos, no es un destino conocido. Apenas lo visitaron 300 este año. Lo mismo con Santiago de los Caballeros. Fueron otros 300. Pero creemos que por sus atractivos y el acceso a playas más tranquilas, funcionará bien. Medellín y Bogotá ya están conectadas con esta ciudad. Es la ruta más vendida después de Santo Domingo", remarcó.

Así, Santiago de los Caballeros será la novena conexión que podrán hacer quienes lleguen a la capital dominicana y viajen a otros destinos con Arajet, con un tiempo de espera corto. Los otros ocho son: Punta Cana, Ciudad de México, Cancún, Ciudad de Guatemala, San Salvador, San José de Costa Rica, Toronto y Montreal. Ya están disponibles a la venta. Entre Santo Domingo y Punta Cana no habrá vuelos, sino un servicio de traslado en autobús que dura dos horas. "La autovía está en buenas condiciones y dejamos a los pasajeros en la zona hotelera, desde donde salen varios tours", concluyó el CEO.