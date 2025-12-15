La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) avanza con su plan de reorganización de inmuebles públicos y abrió un llamado para concesionar el predio de Tecnópolis, un terreno de más de 500.000 metros cuadrados ubicado en Villa Martelli. El contrato será por 25 años y prevé un canon base mensual de $611 millones.

El predio está delimitado por la avenida de los Constituyentes, General Paz, Zufriategui y la colectora, dentro del partido de Vicente López. Según el documento oficial, la superficie total asciende a 509.759 metros cuadrados, y se trata de uno de los inmuebles más extensos administrados por el Estado en el Área Metropolitana.

Tecnópolis fue creado en 2010 como parte de las actividades por el Bicentenario y abrió al público en julio de 2011 con una propuesta centrada en la ciencia, la tecnología, la industria, la energía, el arte y la cultura. El predio se organizó en pabellones temáticos y sectores abiertos que, a lo largo del tiempo, recibieron muestras interactivas, ferias educativas y festivales. En sus primeros años funcionó como un parque de acceso gratuito con programación continua y participación de organismos públicos y privados.

En los últimos años, el predio sumó recitales y espectáculos de gran convocatoria, entre ellos Tini Stoessel, el festival Margarita, Anuel, entre otros.

Fuente: Ministerio de Cultura

El llamado actual establece una concesión de 300 meses, con posibilidad de una prórroga adicional, y exige la presentación de un plan de uso anual que contemple actividades recreativas, culturales, educativas y deportivas no competitivas. El proceso se realizará a través del sistema electrónico COMPR.AR.

El pliego incluye lineamientos sobre el mantenimiento de las estructuras existentes, la adecuación de los edificios y la circulación interna del predio. También define que el operador deberá asumir los costos de funcionamiento y contratar los seguros correspondientes. Además, prevé que el futuro concesionario continúe con las actividades ya programadas para el período posterior al inicio del contrato, estimado para julio de 2026.

La iniciativa se enmarca en el plan general con el que la AABE está revisando y reordenando propiedades estatales de gran escala. En los últimos meses, el organismo avanzó con distintos procesos de venta o concesión de inmuebles considerados prescindibles o subutilizados.

Entre ellos, subastó por u$s 46,5 millones un predio de casi una hectárea en Belgrano que pertenecía a la Policía Federal, con un precio final que duplicó la base. El ganador fue Argencons, desarrolladora de los proyectos Quartier y, desde este año, integrada a Consultatio, el grupo de Eduardo Costantini. El inmueble está ubicado entre Echeverría 1175, Cazadores S/N°, Juramento 1142 y Artilleros 2017/51/81, en la Comuna 13, y cuenta con una superficie exacta de 9986,79 metros cuadrados, donde hoy funcionan un estacionamiento y talleres de la Policía Federal.

A la vez, la AABE vendió por u$s 11,9 millones el terreno donde funciona desde hace más de veinte años uno de los hipermercados más grandes de Coto en la Ciudad de Buenos Aires. La operación le permitió al grupo conservar su local emblemático de Retiro, un predio de 1,5 hectáreas ubicado en un corredor urbano que ganó valor en la última década.