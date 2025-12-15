En esta noticia Sumar ingresos

A la espera de la aprobación de la compra de Telefónica, Telecom se reconvierte y unifica sus tres marcas en Personal. Flow pasa a ser un producto de TV y streaming y Telecom, en tanto, solo quedará como razón social. “Personal será la única marca, empleadora y comercial. Queremos revalorizar lo más potente que tenemos ”, explicó Silvana Cataldo, directora de Gerente de Estrategia de Marca y Entretenimiento de la hasta ahora Telecom.

Así, Personal se convierte en la marca madre de un ecosistema de servicios que reúne conectividad fija y móvil, entretenimiento, finanzas digitales, soluciones para hogares inteligentes y tecnología para empresas.

Desde el punto de vista del negocio, Gonzalo Hita, COO de la compañía aseguró: “La compra de Telefónica es un hecho”, aunque señaló que no hay fecha cierta de cuándo será fusión; “eso depende de los reguladores”, explicó.

El ejecutivo, detalló que la unión de ambas empresas les permite una economía de escala que les permitirá potenciar las inversiones y así competir, por ejemplo, con jugadores globales como es el caso de los satélites que, según estimó Hita competirán por un 20% del mercado.

“El principal problema es que se pronostica que las necesidades de Capex van creciendo, pero los ingresos proyectados caen”, explicó Hita en cuanto al negocio en general, y justificó así la concentración del mercado, no solo en la Argentina, sino a nivel global.

En números, desde la fusión Cablevisión - Telecom, la empresa lleva invertidos u$s 8000 millones. El promedio anual (sin contar la compra de Telefónica) es de u$s 700 millones. “ Se va a mantener en esos niveles ”, especificó Hita, quien adelantó que en 2026 apagan la red de cobre.

“El plan para el año que viene es personalización y experiencia, IA como habilitador de negocio y crecimiento y mejoras en el NPS (indicador de experiencia del cliente)”, resumió ejecutivo.

Telecom tuvo una facturación en los últimos doce meses de u$s 3731 millones, con más de 35 millones de conexiones.

Sumar ingresos

La otra estrategia a la que apunta la compañía para sumar ingresos viene por el lado de los contenidos. De hecho, fue uno de los negocios que les permitió revertir la pérdida de clientes de Flow. En 2024, cerraron con 72.000 clientes menos, este año ganaron 85.000.

“Para 2026 ya tenemos en marcha tres proyectos de contenidos que no podemos adelantar que se suman al reciente lanzamiento de Yiya”, señaló Cataldo en referencia a la apuesta fuerte a contenidos nacionales, un camino que empezar a transitar este año con “buen casting, catálogos diversos e ingresos a nuevas categorías”. A esta estrategia se sumarán contenidos cortos , siguiendo la tendencia mundial.

Gonzalo Hita, COO de la empresa durante el anuncio

Por otro lado, van a sumar alianzas con servicios over the top para hacer más atractiva la propuesta, con posibilidad de gestionar suscripciones a servicios de streaming con cierta libertad.

En cuanto a la billetera Personal Pay, Hita especificó que tiene 4 millones de clientes, aunque 2,5 millones tienen principalidad de uso.

Uno de los beneficios que la billetera sumará para este verano es PIX que permitirá hacer pagos en Brasil.