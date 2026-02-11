BASF Global Business Services (GBS), aclaró que “no habrá despidos inmediatos” y que los cambios podrían prolongarse varios meses, enmarcando la medida como una adaptación al contexto internacional y a la transformación de su modelo de servicios. Según el comunicado oficial, BASF GBS —que opera tres hubs globales en Berlín, Kuala Lumpur y Montevideo— llevará a cabo un ajuste en los servicios que brindan soporte a los negocios del grupo. La empresa destacó que la reestructuración es de alcance global y que las decisiones no se limitan a Uruguay, al tiempo que afirmó su intención de mantener presencia en el país. Para los trabajadores y sindicatos locales, la falta de datos concretos genera incertidumbre. Fuentes del sector laboral indicaron preocupación por la posibilidad de pérdida de puestos especializados en tecnología y operaciones, reclamando “mayor claridad y diálogo con la empresa” para mitigar efectos sociales y laborales. El movimiento de BASF se inscribe en una tendencia más amplia de empresas multinacionales que revisan sus estructuras de servicios compartidos para optimizar costos, automatizar procesos y adaptarse a cambios en la demanda global. Las áreas típicamente afectadas en estos procesos incluyen finanzas, recursos humanos, atención al cliente y tecnologías de la información, donde la digitalización y la externalización han sido factores claves en los últimos años. Desde su instalación, el hub de Montevideo se consolidó como uno de los polos de servicios de BASF en la región, atrayendo talento en gestión de procesos, tecnología y soporte corporativo. La confirmación de que el ajuste forma parte de un plan global alivia, en parte, el temor de un cierre unilateral: la compañía asegura que continuará presente en Uruguay. Sin embargo, la señal de posibles recortes plantea interrogantes sobre la evolución del hub y las oportunidades laborales a mediano plazo. En un país donde la concentración de empleo de calidad en centros de servicios compartidos ha contribuido a dinamizar el mercado laboral especializado, cualquier reducción en este tipo de puestos puede tener efectos multiplicadores. Especialistas en empleo y economía local señalan que, aunque la pérdida directa de puestos sería la consecuencia más evidente, también podría haber impactos en empresas proveedoras y en el ecosistema de formación de talentos.