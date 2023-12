La diversificación dejó de ser un proyecto y ya es un hecho en las empresas argentinas

"Somos una industria tecnológica que fabrica productos tecnológicos y que requiere la incorporación de tecnología en su línea de producción, para mejorar e incrementar su eficiencia a la hora de producir", señaló Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), quien junto a Juan Martín Meli, general manager para la Argentina, Perú y Uruguay de Teva, participaron del Encuentro de los Líderes, organizado por El Cronista y la revista Apertura.

Allí, ambos ejecutivos destacaron la importancia de la tecnología en sus procesos productivos, tanto como la necesidad de diversificar sus negocios.

Las inversiones se orientan hacia la inclusión de tecnologías como la ciencia de datos y robótica. En este sentido, Vainman subrayó la colaboración entre robots y operarios, enfocándose en un punto de vista colaborativo en lugar de reemplazo. Explicó que, si bien la tecnología es una gran herramienta y que, a la vez, soluciona y en ocasiones elimina ciertas tareas que en un pasado estaban a cargo del ser humano, el principal objetivo de su incorporación es la "colaboración con el hombre".



Contó, además, que marcas como Samsung y Motorola, que forman parte de plantas de la Cámara Empresarial de Tecnología, se benefician de proveedores que monitorean en tiempo real la trazabilidad de los componentes fabricados.

En coincidencia, desde Teva, una empresa farmacéutica internacional cuya sede central se encuentra en Israel, no solo se centra en desarrollar productos innovadores, sino que también considera la accesibilidad para que la gente pueda beneficiarse. "Nueve de cada 10 productos que se venden en la Argentina son producidos en el país", destacó Meli.

Meli puso en valor el carácter de empresa internacional de Teva. Remarcó que "la misión de los laboratorios es estar cerca de la gente y dar accesibilidad a los diferentes tratamientos. Teva es una compañía de 120 años de antigüedad mundial, con la particularidad de que a las empresas multinacionales les cuesta explicar los vaivenes políticos y económicos del país a la casa matriz. Es ahí donde es muy importante entender que estas estrategias se toman a largo plazo, que si uno focaliza en el corto plazo sería inviable desarrollar las estrategias".

"La diversificación ya no es un proyecto, es algo tangible que está ocurriendo", señaló Vainman y agregó que está marcada por la renovación del sub régimen industrial. Este régimen especial, vigente desde los años 70, ha experimentado su última actualización en 2021, incluyendo la reducción de beneficios fiscales. El objetivo principal es ampliar la matriz productiva de la provincia, abarcando industrias no beneficiadas previamente.

"Uno de los desafíos, es la construcción del puerto, que se fondearía con los aportes de las propias empresas que conforman Afarte y se calcula que va a estar conformado por alrededor de u$s 100 millones anuales", destacó la ejecutiva.