La discapacidad, una deuda pendiente en materia de inclusión

A pesar de que la discapacidad es una temática que se tiene en cuenta a la hora de hablar del concepto de diversidad, equidad e inclusión, referentes del sector explican que es una de las aristas más olvidadas, tanto por el sector privado como público, así como también por la sociedad en general.

"Hay muchos avances en cuanto a diversidad pero la discapacidad aún es una esta asignatura pendiente", admitió Daniela Aza, licenciada en Comunicación y referente en discapacidad y diversidad.

Según explicó, la sociedad actual está haciendo un camino muy bueno pero todavía tiene que hacerse responsable de que la discapacidad también es diversidad. "Siento que este tema queda ausente en los discursos sobre diversidad", indicó Aza, quien aceptó que, muchas veces, se trata de un tema de miedos o desconocimiento: "Es cuestión de acercarse, preguntar, capacitarse, formarse y aprender", agregó.



En respuesta a esta problemática, la influencer propuso que todos aporten desde sus lugares. "Desde los medios de comunicación hasta las empresas. Se trata de dar pequeños pasos, de deconstruir prejuicios y motivar a las personas que tienen familiares con discapacidad desde la imagen y la publicidad, sin invertir grandes cantidades de dinero para la inclusión. Ese es un mito muy arraigado que nos traba", justificó.

En una sociedad que desafía constantemente a las personas con discapacidad cuando salen a la calle, acuden a algún establecimiento o se educan, Aza encontró la forma de comunicar todo eso que le pasaba, no solo para ayudar a personas que atravesaban la misma situación que ella, sino también para concientizar y visibilizar la temática. "Me encuentro con mucha apertura, con muchas ganas de aprender. Si bien hay haters, tengo la fortuna de estar una sociedad que está abierta a escuchar. Por eso, es importante que nos preocupemos por una educación inclusiva que tenga en cuenta a las personas con discapacidad y promueva su participación. Necesitamos garantizar derechos y derribar las barreras que nos limitan".

Para finalizar, Aza sostuvo que el gran desafío es seguir deconstruyendo el concepto equívoco de que las personas con discapacidad no pueden. "Tenemos nuestra condición, pero no somos solamente eso. Somos más que un diagnóstico. Es fundamental que empecemos a prestar más atención a las fortalezas en lugar de las debilidades. Este tema atraviesa a la sociedad entera de forma transversal; no sabemos si en algún momento de nuestras vidas llegaremos a ser esa persona. Quizás enfrentemos esa condición en nuestra vejez y debemos estar preparados antes de que llegue", concluyó.