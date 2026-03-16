Ya sea por su forma de procesar información, de habitar el cuerpo o de navegar entornos hostiles, las personas con discapacidad —visible o invisible— aportan a las organizaciones una capacidad única de resolución de problemas que el mundo corporativo aún no sabe leer. Es decir, vivir con un dolor crónico y aún así producir, o superar dificultades de adaptación en espacios que no toman en cuenta sus necesidades, constituyen factores que nutren experiencias que podrían aportar al valor de las empresas. El problema es que muchas organizaciones todavía no saben leer ese talento, lo que les hace perder productividad. Alrededor del 30% de la fuerza laboral profesional encaja dentro de la definición federal de discapacidad –es un dato de Estados Unidos, pero suficientemente revelador–, y la mayoría mantiene esa condición en secreto: solo 39% se lo ha reportado a su jefe directo. En México no existe un estudio equivalente, pero el dato alcanza para entender que cuando el entorno laboral penaliza la diferencia, las personas aprenden a volverse invisibles, y con ellas, muchas veces también se vuelven invisibles sus competencias. El costo de esa invisibilidad es concreto. Las empresas con mejores prácticas de inclusión de personas con discapacidad registran 28% más ingresos, el doble de ingreso neto y márgenes de beneficio 30% mayores que sus competidores, según el análisis Getting to Equal: The Disability Inclusion Advantage de Accenture. Una persona autista puede detectar patrones y errores que pasan desapercibidos para el resto del equipo. Una persona con TDAH puede concentrarse durante horas en un problema complejo cuando entra en estado de hiperfoco. Pero estas capacidades no se limitan a la neurodivergencia. Quien vive con una enfermedad crónica, artritis, lupus o fibromialgia, por ejemplo, suele desarrollar una capacidad muy afinada para gestionar energía, priorizar con criterio y tomar decisiones bajo restricciones reales. Habilidades que en cualquier organización con recursos limitados valen mucho. Un usuario de silla de ruedas lleva años desplazándose por entornos que no fueron pensados para él, y eso exige anticipar rutas, prever obstáculos y calcular tiempos con una precisión que la mayoría nunca necesitó desarrollar, lo que en términos organizacionales puede traducirse en mejor planificación de proyectos, identificación temprana de riesgos y diseño de procesos más eficientes. Personas con discapacidad visual o con una percepción sensorial particularmente aguda, por ejemplo frente a la luz, los sonidos o los cambios en el entorno, suelen desarrollar altos niveles de concentración, memoria o sensibilidad para detectar inconsistencias, competencias valiosas en control de calidad, análisis de datos o diseño de experiencia de usuario. Sin embargo, el mundo corporativo sigue midiendo el talento con criterios que no fueron diseñados para leer ninguna de estas capacidades. Prueba de ello es que este colectivo apenas se incluye: solo 1.5% de las empresas contrata a personas con discapacidad, y solo alrededor del 40% de las personas con discapacidad participa en alguna actividad económica, frente a aproximadamente 68% de la población general. Y cuando el desempeño se evalúa únicamente bajo los parámetros de un trabajador sin discapacidad, muchas capacidades valiosas simplemente quedan fuera del radar. El resultado es una paradoja. Mientras las organizaciones invierten grandes recursos en buscar innovación fuera –a través de consultoras, startups o nuevas contrataciones–, parte de ese potencial ya existe dentro de sus propios equipos, pero permanece invisible. Los desafíos que muchas personas con discapacidad enfrentan son reales. No se trata de romantizar la discapacidad, pero se trata de entender que diferentes formas de percibir, procesar información o gestionar el cuerpo también generan conocimientos y habilidades que pueden ser extremadamente valiosos en entornos laborales llenos de incertidumbre, como los que se viven hoy. Lo que falta es que las empresas aprendan a leer bien los perfiles que ya forman parte de sus equipos.