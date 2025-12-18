Leticia Fenoglio, CEO y cofundadora de Rapanui y Franui, fue distinguida con el premio a CEO Innovadora por El Cronista, la revista Apertura y PwC Argentina. El reconocimiento puso en valor una trayectoria empresarial marcada por la creatividad, la construcción de marca y la capacidad de escalar un proyecto nacido en Bariloche hasta convertirlo en un fenómeno internacional.

Antes del inicio formal de la ceremonia, se proyectó un video con las palabras de Fenoglio, quien no pudo estar presente en el evento por encontrarse de viaje en Valencia, ciudad donde la compañía cuenta con una de sus plantas de producción del producto estrella Franui. Con las dos nuevas líneas de producción en Valencia, la marca pasará de una capacidad de producción 40 millones a 120 millones de potes al año. El objetivo es alcanzar los 200 millones en el corto plazo.

Desde allí, la empresaria agradeció la distinción y remarcó el lugar central que ocupa la innovación dentro de la cultura de la empresa.

“Para nosotros, innovar es parte de nuestro ADN. Decimos que somos una casa de creadores porque crear es lo que más nos apasiona", afirmó Fenoglio en el mensaje que se transmitió durante la ceremonia.

Con más de dos décadas de recorrido en la compañía, Fenoglio se incorporó al negocio familiar que había iniciado su padre, Diego, en 2004.

A partir de ese entonces, fue asumiendo distintas responsabilidades hasta quedar a cargo de la estrategia comercial y de marketing en 2009. Este rol fue clave para impulsar el crecimiento de Rapanui fuera de su ciudad natal. En 2013 la ejecutiva ya había sido designada CEO de la compañía, una posición que mantiene hasta el día de hoy y desde donde lidera el proceso de expansión y profesionalización de la empresa.

Rapanui nació en Bariloche y construyó su identidad a partir de una tradición chocolatera de casi 80 años en la ciudad. Con el tiempo, la compañía amplió su propuesta -y su cartera de productos- y consolidó un modelo que combina producción artesanal, innovación constante y una fuerte apuesta por la experiencia de marca, tanto en sus locales, sus productos y hasta en su propia comunicación.

Uno de los hitos centrales de esa estrategia fue la creación de Franui, la frambuesa bañada en chocolate, desarrollada en 2013. El producto se transformó en un caso emblemático de innovación dentro del sector de alimentos premium y marcó un antes y un después para la compañía. En 2020, Franui inició su desembarco en los mercados internacionales y, desde entonces, su expansión fue sostenida.

Hoy, Franui se comercializa en más de 40 países y se convirtió en el principal motor del crecimiento internacional de Rapanui. Su éxito permitió a la empresa llevar una marca argentina al mundo con un producto de alto valor agregado, elaborado a partir de fruta patagónica y chocolate, y adaptado a distintos mercados sin perder su identidad original.

A principio de año, Franui comenzó a venderse en Australia y Países Bajos, donde se asoció con Albertheijn, la cadena de supermercados más grande de Holanda, para distribuir el producto en sus góndolas. Y ya está cerrado el contrato para empezar a distribuirse en los Estados Unidos y París.

Además, está a punto de desembarcar en Sudáfrica, que se convertiría en su segundo mercado africano después de Marruecos. Y también quiere cerrar un convenio con Starbucks para distribuirlo en las tiendas no solo de Francia, sino también de Luxemburgo y Bélgica.

Fenoglio destacó en distintas oportunidades que uno de los principales desafíos actuales es mantener la esencia de la compañía en un contexto de crecimiento acelerado. Para eso, sostiene una forma de gestión basada en la cercanía, la escucha activa y la presencia cotidiana en los distintos espacios de trabajo, desde la fábrica hasta los locales comerciales.

Su definición de liderazgo está atravesada por conceptos como la pasión, la empatía y la autenticidad. “Las empresas crecen cuando crece su gente. Y lograr que cada persona sienta el propósito de la compañía es una de las partes más importantes de llevar adelante un proyecto”, expresó.

Para recibir el premio en su nombre subió al escenario Diego Fenoglio, fundador de Rapanui y padre de Leticia, quien recibió la estatuilla de manos de Florencia Pulla, editora general de El Cronista. “Estoy orgulloso por recibir este premio en nombre de mi hija. Este es un reconocimiento a la lucha apasionada que tenemos hace más de 20 años para construir una compañía”, señaló.

El empresario también destacó que una de sus mayores satisfacciones es ver el impacto emocional de los productos de la marca en los consumidores. “Lo vemos cuando los chicos y los grandes prueban nuestros chocolates, los helados y también el Franui” , dijo.

El premio a CEO Innovadora reconoce así a una empresaria que logró transformar una compañía de origen patagónico en una marca con proyección global, apoyada en la innovación constante, la construcción de equipos y una identidad clara que se mantiene aun en plena expansión internacional.