Humming Airways, la aerolínea convertida en uno de los símbolos del nuevo clima de desregulación del sector por Federico Sturzenegger, anunció que frena por dos meses algunas de sus rutas corporativas para rediseñarlas y volver en marzo con más ciudades en su red.

La interrupción alcanza a las rutas que conectan Aeroparque con Venado Tuerto, Villa María, Olavarría y Tandil, que quedan sin frecuencia durante enero y febrero. No se trata de una decisión improvisada. “Son solo dos meses. Esto estaba comunicado desde hace más de un año. En verano reforzamos las rutas turísticas y usamos este período para readecuar las corporativas”, explicó Francisco Simón Errecart, CEO de la compañía.

La pausa es, en realidad, parte de un movimiento más amplio. Humming trabaja en una reconfiguración de su esquema de vuelos para sumar nuevas ciudades del interior. “La ruta Olavarría–Tandil se va a dividir en dos porque estamos agregando destinos. Queremos que Olavarría conecte con Coronel Suárez y que Tandil lo haga con Tres Arroyos. Estamos trabajando para que eso esté operativo desde fines de febrero, con inicio en marzo”, detalló.

El plan es que, a partir del tercer mes del año, se reactiven las rutas suspendidas y, al mismo tiempo, se incorporen esas nuevas conexiones. “Todo esto fue notificado con más de un año de anticipación a las empresas y a los clientes. En marzo se retoman las rutas y, además, se suman estas nuevas ciudades”, subrayó Errecart.

La aerolínea del nuevo clima

El enfoque replica la lógica que dio origen al proyecto: conectar ciudades medianas que hoy quedan fuera del mapa regular de vuelos. Ese perfil, alineado con la agenda de desregulación que impulsa el Gobierno, convirtió a Humming en un caso testigo del nuevo esquema. El propio ministro Federico Sturzenegger celebró públicamente su aparición como ejemplo de lo que puede generar un mercado más abierto.

Humming comenzó a operar de manera regular en abril de 2025 y desde entonces reporta una ocupación promedio cercana al 75%. Hoy mantiene activas sus rutas hacia Villa Gesell, Concordia y Paraná, y ya tiene planes de incluir a varias ciudades de Uruguay entre sus próximos destinos.

A fines del año pasado incorporó su primer avión propio, un Metro 23, tras una inversión de u$s 1,4 millones, lo que le permitió reducir costos y bajar tarifas. Para su fundador, el objetivo sigue siendo el mismo: demostrar que la aviación regional puede sostenerse sin subsidios estatales.

Un experimento en marcha

Humming nació en 2024, en plena transición del mercado aerocomercial, cuando el Gobierno empezó a desarmar buena parte del andamiaje regulatorio que había rigidizado la actividad durante años. Con aviones pequeños, foco en ciudades desatendidas y un modelo basado en acuerdos directos con empresas locales, la compañía se propuso cubrir un vacío histórico: el de la conectividad aérea entre el interior productivo y Buenos Aires.

A diferencia de las experiencias previas de aviación regional, su esquema no descansa en subsidios provinciales ni municipales. La lógica es otra: construir demanda desde abajo, con empresas que garanticen ocupación y con rutas pensadas desde la necesidad real de cada plaza. “Ninguna ruta está subsidiada. Queremos demostrar que se puede hacer sin que el Estado ponga plata”, explicaba Errecart hace unos meses.

Antonio Pinta Antonio Pinta

Ese enfoque la volvió un caso observado de cerca dentro de un mercado en transición. En un sistema históricamente dominado por la aviación troncal y con escaso espacio para jugadores de escala chica, Humming se mueve en una zona todavía experimental: rutas cortas, aviones pequeños y acuerdos directos con actores locales.