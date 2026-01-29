Nuevo precedente | Un pasajero recibe más de 11 millones de dólares por negligencia de American Airlines: no podrá volver a hablar ni escribir. Fuente: Archivo

El precio del poder: así quedaron valuados los planteles argentinos en este mercado de pases

En esta noticia Medida no inmediata

American Airlines informó que proyecta reanudar su servicio diario de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. La iniciativa todavía depende de la aprobación de las autoridades y de evaluaciones de seguridad, sin embargo, marca un giro significativo, tras años de tensiones diplomáticas.

La aerolínea, que suspendió sus operaciones regulares hacia el país sudamericano en 2019 luego de que Washington prohibiera los vuelos comerciales, destacó que el retorno —si finalmente se concreta— abriría oportunidades tanto para viajes de negocios y turismo como para misiones humanitarias, según indicó la agencia Reuters.

La decisión surge apenas semanas después de que el gobierno estadounidense, bajo Presidencia de Donald Trump, ordenara una operación militar en Venezuela y detuviera al presidente Nicolás Maduro, un episodio que marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales.

Este jueves temprano, Trump había solicitado al Departamento de Transporte de EE.UU. que levante las restricciones que actualmente impiden a las aerolíneas estadounidenses volar hacia y desde Venezuela. “Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, aseguró el mandatario.

Medida no inmediata

American Airlines, presente en Venezuela desde 1987, fue la principal compañía estadounidense que operaba en ese mercado antes de la suspensión de vuelos. Sin embargo, la reapertura no será inmediata: la Administración Federal de Aviación (FAA) deberá completar evaluaciones de seguridad, y las rutas no se esperan antes de varios meses.

El contexto regional todavía está marcado por advertencias de las autoridades aeronáuticas de EE. UU. sobre riesgos en el espacio aéreo de varios países de América latina debido a posibles actividades militares y perturbaciones de señales GPS, así como por incidentes recientes que involucraron a aeronaves civiles y militares cerca de Venezuela.