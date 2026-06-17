El mercado argentino del juego online legal todavía representa menos del 10% del total de la actividad del sector, pero el camino para revertir esa proporción ya está trazado. Maximiliano Bellio, CEO de Betsson en el país, describió un ecosistema regulatorio que avanza provincia por provincia.

“El gran punto que tenemos que abordar es el juego ilegal, porque hoy responde más del 90% del mercado; tenemos un trabajo enorme por hacer para traer más gente al juego legal”, afirmó Bellio.

El ejecutivo explicó que la regulación argentina sigue un modelo similar al de Estados Unidos, con cada provincia a cargo de definir su propio marco normativo. Hoy, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 12 operadores habilitados, la provincia de Buenos Aires con 7 y Córdoba con cuatro.

En otro segmento del encuentro, Sebastián Aveille, country manager de Microsoft Argentina, puso el foco en la inteligencia artificial (IA) generativa y en las condiciones que, a su juicio, posicionan al país para aprovecharla. “Estamos preparados porque definitivamente tenemos talento. La gente en la Argentina está bien preparada, tenemos una base de educación interesante y una base de idiomas que son diferenciales respecto de otros países”, señaló el ejecutivo. A eso sumó la cultura emprendedora local y la capacidad de adaptación al cambio.

Para Aveille, el desafío no pasa por la disponibilidad del talento sino por su aplicación concreta. “Posiblemente el desafío esté dado por cómo convertimos eso en una mejora de la productividad, en la forma en que atendemos a los clientes, en potenciar el negocio y en regionalizar”, planteó. La reflexión se da en un momento en que Argentina debate un proyecto de ley de inteligencia artificial que busca atraer inversiones tecnológicas con beneficios fiscales y un marco regulatorio diferenciado, al que el Gobierno llamó el super-RIGI.