El presidente de Medicus y director ejecutivo del Sanatorio Otamendi, José de All, afirmó que el sector de salud privado atraviesa una recuperación después de años de deterioro provocados por el congelamiento de precios en el sistema de medicina prepaga.

“El sistema de salud privado de la Argentina está en un proceso de recuperación. Tuvimos años muy malos antes del nuevo gobierno”, señaló De All. El directivo explicó que fijar un precio límite al prepago genera una ruptura en toda la cadena de valor del sector: ”Si se rompe al que financia, que es el prepago, la rompés en completo”.

Con el cambio de esquema tarifario, De All destacó que uno de los primeros efectos positivos fue la retención de médicos: “La salida de médicos estaba directamente relacionada con ponerle un límite a los precios”. El dirigente atribuyó parte de esa recuperación al esfuerzo de los afiliados: “La gente hace un gran esfuerzo y paga su cuota”. Hacia adelante, fue cauto: “Si las condiciones se mantienen como hasta ahora, creo que vamos a tener el servicio que aspiramos como usuarios”.