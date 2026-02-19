Recientemente la Unión Europea (UE) inició una investigación contra la plataforma de origen chino de venta de productos online Shein, luego de haberse notificado una denuncia por la comercialización de productos ilegales. La disposición de la Unión Europea se produjo luego de una petición realizada por Francia al ejecutivo del organismo, a raíz de la aparición de muñecas sexuales de aspecto infantil que se encontraban dentro de la plataforma. La investigación iniciada por la Unión Europea se basa sobre la Ley de Servicio Digitales (DSA) la cual establece que las plataformas de internet deben controlar los contenidos de índole ilegal dentro de los sitios. En este sentido, se evaluará si Shein cuenta con las medidas necesarias para limitar y evitar la venta de productos ilegales relacionados el abuso sexual infantil. Asimismo, la delegada responsable del área de tecnología de la Unión Europea, Henna Virkkunen, emitió un comunicado en el que aseguró: “Evaluaremos si Shein respeta estas normas y su responsabilidad". Una vez que se concluya la investigación y se emita el veredicto, se determinará si Shein cumplió con la normativa de la DSA o no. En caso que hubiera estado en falta, la plataforma china deberá pagar una importante multa por incumplir con las reglas y podría pagar una multa equivalente al 6% de su facturación anual. Por su parte, en 2025 la plataforma ya había estado en el centro de las críticas en Francia luego que las autoridades detecten que se encontraban exhibidas armas ilegales, tanto blancas como de fuego, y muñecas sexuales de aspecto infantil. Luego del inicio de la investigación, Shein emitió un comunicado al respecto en el que expresaron que se incrementaron los estándares de seguridad. A su vez, la plataforma expresó: “Además de mejorar las herramientas de detección, también hemos acelerado la implantación de medidas de protección adicionales en torno a los productos con restricción de edad”, señalaron. Del mismo modo, destacaron que su principal objetivo es “proteger a los menores y reducir el riesgo de contenidos y conductas perjudiciales”, ya que para la compañía “son aspectos centrales” las formas en cómo desarrollan y operan la plataforma. Pese a que Shein se arriesga a tener que pagar una abultada multa en el caso que se declare el incumplimiento de la Ley de Servicio Digitales, no quedaría inhabilitada, aunque sí podría limitarse su acceso en diferentes regiones. No obstante, el sitio web se comprometió a reforzar los controles y dar de baja las publicaciones de productos ilegales.