Las ventas de autos 0 km, que habían arrancado el primer bimestre de 2026 en baja, se recuperaron en marzo. El mes pasado, se patentaron 48.972 unidades, un crecimiento del 1,2% contra el mismo período de 2025, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). De esta forma, en el primer trimestre, el mercado de vehículos nuevos acumuló una caída del 3,1%, a 157.455 unidades, agregó la cámara de las agencias oficiales. En ese escenario, las marcas importadas -es decir, aquellas vendidas en el país por distribuidores o automotrices que no tienen producción local- siguen ganando terreno: en marzo, alcanzaron una participación de mercado del 13%, superior al 10% que, por primera vez en la historia, habían superado en febrero. La principal causa, el impulso que tienen las marcas asiáticas, en especial, las de origen chino. De hecho, en estas últimas horas, se confirmó el aterrizaje en el país de dos nuevos competidores: Omoda y Jaecoo. Ambas son del grupo Chery y operan en conjunto. Llegarán al mercado local con una filial directa, al estilo BYD, según anunciaron en su cuenta oficial de Instagram. En 2025, el mercado automotor cerró con un crecimiento del 48%, a 612.000 unidades, su mejor año desde 2018. Para este año, los ejecutivos del sector proyectaron un crecimiento mínimo del 10%, a entre 660.000 y, en algún caso, 700.000 ventas. Sin embargo, el año arrancó con un retroceso, tanto en enero como en febrero. La industria lo atribuyó a la expectativa que había generado la eventual baja de precios como consecuencia de la eliminación de los impuestos internos que, finalmente, se produjo con la aprobación del proyecto de modernización laboral que llevó el Gobierno al Congreso. Si bien esa eliminación -que, en términos fácticos, alivió sólo a un segmento menor, de alta gama- empezó a regir en abril, algunas marcas implementaron estrategias de descuentos y bonificaciones de precios, a la espera de que esa quita fuese aprobada. Esto último, explican en el sector, potenciado con la renovación de facilidades financieras por parte de las terminales y beneficios de las concesionrias, les devolvió compradores a los salones. “En los tres meses ya transcurridos, estamos emparejando al año pasado. Pero el crecimiento es más lento de lo que prevíamos y, claramente, estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”, observó Sebastián Beato, presidente de Acara. “La financiación, con tasas que sigan bajando, y la reforma impositiva, tantas veces anunciada, pueden ser ese empujoncito que necesitamos para que se consolide un dinamismo que nos está faltando”, agregó. Por marca, el liderazgo de marzo fue de Toyota, con 6696 patentamientos, un market share del 14,5%. La siguieron Volkswagen, con 6031 ventas al público (share de 13,1%); Fiat, con 5435 (11,8%); Chevrolet, con 4067 (8,8%); y Renault, con 3892 (8,4%). En el acumulado del trimestre, el ránking está compuesto por Volkswagen (21.768 patentamientos; 14,6%), Toyota (19.219; 12,9%), Fiat (19.091; 12,8%), Ford (14.459; 9,7%) y Chevrolet (12.428; 8,4%). En tanto, por modelo, el auto más vendido de marzo fue el Peugeot 208, con 2245 patentamientos. Completaron el podio Toyota Hilux (2212) y Fiat Cronos (1760). Son todos de producción nacional y también lideran el ranking del acumulado: Hilux tiene 7819 ventas; 7077 el compacto del León que Stellantis produce en El Palomar; y 7042 el sedán de la italiana fabricado en Córdoba. En general, los autos hechos en la Argentina todavía mantienen preminencia en el ránking. Son seis de los más vendidos del mes: los del podio, más Ford Ranger (1629 unidades), Chevrolet Tracker (1233) y VW Amarok (1182). Entre los importados, figuran dos brasileños -Chevrolet Onix (1415) y VW Tera (1251)-, un chino -Ford Territory (1380) y un mexicano (VW Taos, con 1173 unidades). Lo propio se ve en el listado del trimestre. Argentinos: Hilux, 208, Cronos, Ranger (5466), Amarok (4490), Tracker (4233) y Peugeot 2008 (3680). Brasileños: Tera (4784) y Onix (3769). Chino: Territory (5808). En términos generales, los importados está por encima del 60% y los nacionales, se acercan al 30%, según Acara. A mediados de 2024, los de producción nacional llegaron a rozar el 80% de los patentamientos. Desde ese pico, las curvas se invirtieron y se cruzaron a fines de 2025. En ese contexto es que avanzan los autos importados por distribuidores, representantes y automotrices sin fábricas en el país, como BMW y BYD. En su conjunto, las marcas que conforman la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) consolidaron 6136 patentamientos, una participación del 13%, inédita para los registros de esas empresas. De ese total, 5336 unidades son de las 10 marcas con más volumen de ventas de ese universo, con fuerte presencia en segmentos como SUV, eléctricos y utilitarios. La más voluminosa es la china BYD, con 1353 unidades. Otra marca de ese país, BAIC, es segunda, con 930. La surcoreana Hyundai registró 632 patentamientos. Completan el listado Haval (504), Chery (443), Kia (434), MG (362), Foton (260), BMW (251) y Changan (167). En el trimestre, las marcas de Cidoa rondaron más del 9% de los patentamientos. Este fenómeno está impulsado por la remoción de barreras cambiarias y aduaneras que ejecutó el Gobierno de Javier Milei. Esa apertura, que fomentó una mayor competencia en el mercado local, se potenció con la decisión de importar libre de arancel un cupo de 50.000 unidades anuales de autos con motorización híbrida o eléctrica, con valor FOB de hasta u$s 16.000. Ese cupo, abierto por primera vez en 2025, se renovó para 2026. Del total, la mitad fue para las terminales nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y la otra, para las socias de Cidoa. A la mayor cantidad de lanzamientos que se esperan para este año, se suma también la novedad de flamantes competidores. En tal sentido, en la cuenta oficial de las marcas Ojoda y Jaecoo en Instagram (@omodajaecoo.arg), el martes se publicó que “estimamos ingresar al mercado argention hacia finales de este año”. En tal sentido, posteó una encuesta, para que los interesados participen y vuelquen información y opiniones que se utilizarán, exclusivamente, con fines de investigación para el desembarco comercial. A diferencia de Chery, la marca central del grupo homónimo, cuya representación en el país tiene el grupo Corven, Ojoda y Jaecoo operarían en la Argentina a través de una sucursal propia, circuló en el mercado automotor.