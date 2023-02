Es una de la zonas más buscada y sus alquileres tuvieron, en enero, subas récord

Zona Norte está lo suficientemente lejos del centro y a la vez cerca y eso unido a la posibilidad de tener espacios verdes la convierte en una de las zonas preferidas para vivir. Y ese es uno de los motivos por lo cual los precios de los alquileres en subieron en enero más que la inflación.

Según los últimos datos de Zonaprop, en el primer mes del año el incremento fue del 7,1%. Se trata de la mayor suba desde mayo del año pasado.

Alquilar un departamento de dos ambientes en la zona de Gran Buenos Aires tiene un precio promedio de $ 93.369 por mes. Mientras que uno de tres ambientes alcanza los $ 137.272 mensuales.

La suba de precios, que parece no tener fin, se debe a la alta demanda y la oferta casi inexistente en la zona. En muchos barrios hay lista de espera para encontrar una propiedad.

Y es que los barrios de Zona Norte se convirtieron en los más elegidos pos pandemia. El primer atractivo es que se trata de espacios conectados con zonas verdes y cercanos al río.

Nordelta encabeza la lista de los barrios más caros

Nordelta y Troncos del Talar encabezan la lista de los más caros con un valor de $ 126.219 y $ 123.027 mensuales, respectivamente. Mientras que, en el otro extremo, los precios más bajos se encuentran en San Miguel ($ 68.755 por mes), José León Suárez ($ 75.229 mensuales) y San Martín ($ 75.401 al mes).



Qué pasa en el Oeste y el Sur

En la Zona Oeste-Sur, los precios subieron un 5,6% en enero y acumulan un aumento de 85,9% en los últimos 12 meses. Alquilar un departamento en esta zona de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $ 66.508 por mes, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 87.368.



El barrio más caro para alquilar es Canning, una de las zonas que más creció pos pandemia en donde el valor por mes es de $ 92.601 seguido por Castelar ($ 83.325 por mes) y Villa Bosch ($ 79.118 por mes).

Por el contrario, los departamentos más económicos se encuentran en Valentín Alsina ($ 52.483), La Tablada ($ 55.913) y Lomas del Mirador con un valor de $ 56.582 por mes.



Venta de propiedades

En GBA Norte los precios de venta desaceleraron en enero un 0,1% lo que muestra un cierto estancamiento en los valores de las propiedades.

Por su parte, un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la GBA Norte tiene un valor de u$s 109.220 y uno de tres ambientes y 70 m2, u$s 161.286.