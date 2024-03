"Es un escándalo jurídico": guerra de denuncias entre el dueño del vino Toro y un ex socio español

Fecovita, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, el mayor exportador de vino a granel del país y dueña de la marca Toro, suma un nuevo capítulo en su batalla judicial contra su ex socia, Iberte. Ahora la cooperativa habla de escándalo jurídico y apunta contra uno de los directivos.

La empresa vitivinícola enfrenta hace meses un pedido de intervención y la detención de su comisión directiva ante la denuncia de balances fraguados. Sus ex socios aseguran tener nueva documentación y buscan la quiebra de la cooperativa.

"Después de más de un año de conflicto con las firmas Evisa e Iberte, estamos en condiciones de decir que esto es un escándalo jurídico y consideramos que no nos están juzgado con la misma vara. Por eso creemos que es hora de contarle a todos ustedes quién es quién en este conflicto", comienza así el comunicado enviado por Fecovita a los medios.

Ya en octubre del año pasado, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo de Flavio D'amore imputó a los directivos de Fecovita por fraguar estados contables en 2021 y 2022. En enero de este año, Iberte pidió, además, la remoción y el nombramiento de un interventor.

"Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, con raíces y capitales mendocinos. Somos miles de pequeños productores distribuidos en toda la provincia de Mendoza y desde 2004 trabajamos también en San Juan. Damos empleo a 1000 personas en forma directa y a más de 11.000 en forma indirecta", describe Fecovita en el comunicado.

Mientras que describió a su ex socio como "un grupo de empresas con sede en Eslovaquia. Tienen un solo empleado, Guillermo García, y un entramado de empresas donde están siempre los mismos".

Además, la cooperativa agregó en su escrito: "no mientan más, Iberte es Evisa y Evisa es Iberte. Luego crearon Inver S.A. junto a un funcionario del INV -Instituto Nacional Vitivinícola- para realizar negocios vitivinícolas. Nos parece poco ético. Por eso está investigado en la Justicia".

En ese sentido Fecovita apuntó contra Juan José Retamero uno de los directivos de Evisa. "Es conocido en la vitivinicultura argentina por tener conflicto con cada una de las empresas con las que intentó hacer un negocio: Fraccionadora San Juan, Bodegas y Viñedos Galán, Jugos Australes y Fecovita. A todas les pidieron la quiebra y la detención de sus representantes. ¿Es un modus operandi o es muy ingenuo y todos lo quieren estafar? No es muy difícil saber cuál es la respuesta", agregó en la emisiva enviada a los medios.



En 2021, Fecovita, bajo la presidencia de Eduardo Sancho, se asoció con Iberte para exportar vino y mosto a Europa del este. Pero, a medios de 2022, el acuerdo llegó a su fin con denuncias cruzadas de incumplimientos que llegaron a la Justicia.

Eduardo Sancho, fue presidente de Fecovita cuando estaba asociada con Iberte

"A principios de 2021, creamos entre Fecovita y la empresa Iberte una sociedad denominada Exportadora Vitivinícola S.A. (Evisa). Pero en diciembre empezamos a tener desacuerdos comerciales. El principal problema es que estaban intentando comercializar nuestros productos con nuestra cartera de clientes, por ejemplo en los Estados Unidos", explicó, en aquel momento, sobre el conflicto Marcelo Federici, secretario de la mesa directiva de Fecovita.

Los desacuerdos comerciales generaron que, en mayo 2022, la sociedad se desarmara. Desde ese momento empezaron los inconvenientes judiciales.

El pedido de Fecovita a la Justicia

"Nosotros reclamamos una deuda real y estamos convencidos que es así", remarca Fecovita en el extenso comunicado. En donde además agrega que Retamero da información parcial y reclama una deuda que no es tal. "En sus números no contempla el IVA, los envases utilizados, multas estipuladas por contrato, valor de reposición del producto firmado por ambas partes y las garantías por las ventas no cobradas. Cuando uno ve la película completa, el resultado es a favor de Fecovita. Por ello lo hemos demandado en la justicia", aclara.

Por último la empresa hizo un pedido a la Justicia; "que por favor resuelva los conflictos judiciales con la mayor celeridad posible".

"El pedido de quiebra se resolvió en cinco meses, cuando no estaban dadas ninguna de las condiciones para solicitar semejante medida. No podemos esperar tanto tiempo por la denuncia infundada que nos hacen por los balances. Estamos a disposición para lo que necesiten. Somos productores, sabemos cuidar nuestros viñedos, elaborar vino y venderlo. Queremos seguir trabajando con normalidad", finaliza.

En abril del año pasado, Iberte presentó un pedido de quiebra por falta de pagos, esa causa fue desestimada en septiembre de 2023 por la jueza Gloria Cortez, a cargo del Segundo Juzgado en lo Concursal, del Poder Judicial de Mendoza. Sin embargo, una de las consecuencias directas para Fecovita es que el Banco Nación dejó de actualizar su carpeta crediticia, lo que le impide apelar a la línea de créditos que la Federación tiene con esa entidad bancaria.



En el mercado interno, Fecovita, conformada por 29 cooperativas, es líder en vinos fraccionados, con alrededor del 30% de participación. Es dueña de la centenaria marca Toro, la más vendida del país -tiene el 55% del share de su categoría- y de Bodega Los Helechos, etiqueta con la que compite en el segmento de alta gama.

Además de primer exportador de vinos a granel y segundo de mosto concentrado, es el tercer exportador de vino fraccionado del país.