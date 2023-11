Es el barrio más exclusivo de CABA y hoy sus departamentos están un 20% más baratos

Belgrano R, es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los precios de los departamentos a estrenar continúan en baja y ya acumulan cuatro años de descenso.

Según los datos relevados por Reporte Inmobiliario, en la zona comprendida entre la Av. Cabildo, las vías del Ferrocarril Mitre, Olazábal y La Pampa, los valores bajaron más del 18% en cuatro años.

El precio promedio de las unidades a la venta en oferta alcanza los u$s 3284 el metro cuadrado. Este valor representa una caída del 4,21% con relación a los u$s 3428 m2 que arroja el promedio del año pasado. Se trata de la cuarta caída en lo que va del año.



Además, otro ítem que hay que tener en cuenta tiene que ver con la cantidad de nuevos desarrollos que, actualmente, está en los niveles más bajos desde 2018. Hay 21 nuevos emprendimientos en la zona, seis menos que el año pasado y ocho menos que en 2021.

Por qué los precios bajan

Lo cierto es que, si bien el barrio tiene una demanda sostenida, muchos se inclinan por otro tipo de propiedades, como las casas típicas de la zona, según explicaron los expertos que manejan la zona. Hoy los departamentos no atraen a los inversores.

De hecho, el barrio se destaca por ser una zona residencial, de casas bajas con gran cantidad de metros cuadrados. Las más sencillas arrancan en u$s 500.000 y las más sofisticadas superan el u$s 1 millón, alcanzando en algunos casos más de u$s 2 millones.



En cambio, los departamentos compiten con barrios como Saavedra, Belgrano o Coghlan donde se pueden conseguir unidades similares a precios más competitivos. En estas zonas los precios rondan entre los u$s 2200 y u$s 2500 por m2, un 45% por debajo de la oferta en Belgrano R.

El barrio más exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires

Los valores de oferta se retrotrajeron casi a los de 2016. "En general para formalizar la compra dentro de la mayoría de los emprendimientos se solicita un anticipo en dólares -no menor al 35% y llega en ciertos emprendimientos al 50% del valor total- y luego, en algunos casos, se admiten pagos de cuotas en pesos actualizables por CAC. En otros se exigen dólares para los pagos posteriores", explicaron desde Reporte Inmobiliario.



Oportunidades para inversores

Con precios casi un 20% menores a los de cuatro años atrás en las propiedades a estrenar de Belgrano R, es una buena oportunidad para los inversores que hoy tienen los dólares en mano y pueden cancelar cuotas.