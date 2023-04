Empresas impulsan la compra de oficinas para eludir el cepo

El mercado de oficinas se reactivó, aunque levemente, después del paso de la pandemia. En el contexto actual, las empresas multinacionales impulsan la compra de espacios de trabajo como consecuencia del exceso de pesos y la imposibilidad de girar divisas al exterior.

El último semestre del año terminó con números positivos. En la Ciudad de Buenos Aires hay 6500 unidades de oficinas en ventas. Los valores cayeron un 30% desde 2020. Aquellas unidades de categoría AAA hoy tienen un valor promedio entre u$s 2500 y u$s 3000 , según su ubicación.

Para las empresas este escenario se convierte en una oportunidad. Ante el exceso de pesos y sin poder mandar divisas a sus casas matrices, en el último año tomó fuerza la compra de oficinas.

"Vemos mayor movimiento por parte de las empresas que salen al mercado de real estate con el excedente de pesos en busca de convertirlos en ladrillos. En la mayoría de los casos no buscan mudar sus oficinas, sino sumar activos inmobiliarios como una forma de inversión ", explicó Nicolás Ferrero, research manager de CBRE, empresa de servicios inmobiliarios comerciales.

Della Paolera, la torre de oficinas de IRSA en Catalinas

"Las empresas aprovechan que los precios se desaceleraron en los últimos dos años y salen en busca de oportunidades. En la mayoría de los casos luego las ofrecen para alquiler", agregó.

A fines de 2021, uno de los principales bancos, que operan en la Argentina, compró tres pisos en la torre de oficinas "261 Della Paolera" en Catalinas. La entidad bancaria abonó $ 3197 millones a IRSA. Fuentes de la empresa aseguraron que se trató de una inversión y una forma de convertir el excedente de pesos de la empresa a dólares.

Hace poco menos de un año, una empresa de servicios financieros tomó más de 2300 metros cuadrados (m2) también en la torre de Catalinas. El objetivo fue el mismo: resolver el exceso de pesos y dolarizarlos a través de activos inmobiliarios.

Pero el holding que lidera Eduardo Elsztain no solo se desprende de sus activos inmobiliarios sino que también adquirió en las últimas semanas un edificio completo. Se trata de la ex sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en Paseo Colón 245, a metros de la Casa Rosada por el que pagó u$s 6,5 millones.

Es que solo en marzo el holding inmobiliario sumó más de u$s 80 millones al vender un total de 7 pisos de su torre más premium de Catalinas.

Donde miran las empresas

"Catalinas es una de las zonas más relevante y la que más rápido está mejorando tras el paso de la pandemia", contó Domingo Speranza, dueño de Newmark. Otro de los polos con fuerte demanda es el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires", agregó.

"En el barrio de Núñez, el Polo de la innovación capta muchas inversiones. Es una de las zonas que las empresas más están mirando", agregó Speranza.

Catalinas y el Polo de la Innovación en Núñez son las zonas más buscadas por las empresas

Allí HIT, la desarrolladora inmobiliaria que realiza proyectos para el mercado corporativo, compró cuatro lotes entre 2021 y 2022 para realizar dos grandes proyectos que requerirán una inversión total de alrededor de u$s 70 millones.

Allí también compró el Grupo Sancor Seguros que construirá un espacio de coworking en una parcela que pagó u$s 11.950.175 y el Grupo Mirgor que abonó un total de u$s 5,7 millones por una parcela.

"Hoy calculamos una rentabilidad de 5% sin impuestos en el alquiler de oficinas. Ese número debería ser por lo menos de dos dígitos. Pero es una forma para las empresas de no perder capital ante el excedente de pesos", explicó Speranza.