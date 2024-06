El RIGI dará un marco que atraerá también inversiones menores

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que el Gobierno incluyó en la Ley Bases que envió al Congreso, no sólo impulsaría la llegada de grandes desembolsos, sino que, además, podría generar las condiciones adecuadas para aquellas inversiones menores que, si bien no están contempladas dentro de la norma, requieren de cierta estabilidad que, una vez implementado el sistema, podrían darse naturalmente.

"El RIGI es un buen comienzo que tiene la Argentina para empezar a revertir la tendencia de rechazar lo que otros países atesoran. El régimen, que es para grandes inversiones, va a generar también las condiciones para que otras inversiones puedan tomar lugar", expuso Ernesto López Anadón, Presidente del Instituto Argentino de Petróleo y del Gas (IAPG).

El funcionario explicó que habrá "un crecimiento de la economía, así como también una disminución en la carga impositiva que existe sobre todas las actividades que se desarrollan en el país".



De esta forma, comparó: "Si Vaca Muerta hubiese estado en países de la región, como Chile o Uruguay, hoy estaría recibiendo inversiones de u$s 25.000 millones al año y estaría exportando alrededor de u$s 30.000 millones por año. En la Argentina, durante muchos años se generó una aversión a la inversión privada".

A su vez, comentó que, si se tiene en cuenta la inversión externa que recibieron los países del Cono Sur durante los últimos 10 años, Brasil recibió el 59% de ese total, Chile el 13% y Colombia el 11%. Así, entre los tres representan el 83% de la inversión externa. En tanto, la Argentina recibió sólo el 8 por ciento.