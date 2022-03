Un recurso natural de la Argentina atrajo inversiones por u$s 4500 millones en dos días

Dos grandes mineras asiáticas anunciaron esta semana millonarias inversiones en litio argentino.

La china Zijin construirá una planta de carbonato de litio en Catamarca, a partir de una inversión de u$s 380 millones. El día anterior, la surcoreana Posco (Pohang Iron and Steel Company) se reunió con Alberto Fernández para anunciar que incrementa la inversión en su proyecto salteño en el Salar del Hombre Muerto a u$s 4000 millones para hidróxido de litio.



Sucede que el litio no solo es el mineral más buscado actualmente por su incidencia en la tecnología y la electromovilidad sino que además el norte argentino, como parte del triángulo del litio junto a Chile y Bolivia, es un sitio clave. Allí se concentra la mayor cantidad del metal a nivel mundial y aún así y con grandes inversiones en carpeta , todavía son escasos los proyectos en el país con producción de litio.

En cambio, otros metales siguen siendo los que reciben los más grandes anuncios de inversión, sobre todo en ampliación de proyectos. Este año, suman u$s 10.000 millones los casi 90 proyectos mineros.

En el caso del nuevo anuncio de la minera de origen chino Zijin Mining Group, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se reunieron esta semana con representantes de la compañía que ya inició la construcción de la planta de carbonato de litio en el yacimiento Tres Quebradas, ubicado a 170km al este de Fiambalá.

La inversión llega de parte de la subsidiaria en Argentina de la empresa, Liex, que promete que este proyecto creará más de 1000 puestos de trabajo directos e indirectos en la región.

Zijin es la principal productora de oro en China , con 40 proyectos y más de 20.000 empleados en todo el mundo. La firma analiza realizar otras inversiones para la producción de litio en la Argentina, pero también de oro y cobre.

"El desarrollo de una minería sustentable, que cuide el ambiente, que promueva a los proveedores locales y genere empleo en las provincias, tiene un rol fundamental", destacó el ministro Kulfas tras la reunión.

En el encuentro, realizado en Casa Rosada, también estuvieron presentes la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa; el senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada; el vicepresidente de Zijin, Shaoyang Shen; el director de finanzas de Zijin, Leslie Shen; el presidente y director ejecutivo de Liex, Tomás de Pablos Souza; y el gerente general de Zijin para Argentina, Huang Huaiguo.

Por su parte, la secretaria Fernanda Ávila, afirmó: "La construcción de la planta de carbonato de litio en Tres Quebradas implica una enorme oportunidad de trabajo y desarrollo local para la provincia de Catamarca y el Noroeste Argentino. Nuevamente estamos ante un anuncio que posiciona como uno de los destinos más importantes a nivel global, reafirmando su rol central en la transición energética".

Proyecto minero de litio Tres Quebradas

El proyecto minero Tres Quebradas está ubicado a 30 kilómetros de la frontera con Chile y se encuentra a 4200 metros sobre el nivel del mar. Esta iniciativa tiene proyectada la producción, en una primera etapa, de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con el objetivo de duplicarla a mediano plazo. Se estima que el yacimiento comenzará a producir a finales de 2023 y tendrá una vida útil de aproximadamente 50 años.

Para la surcoreana Posco, el anuncio tiene que ver con una ampliación de su proyecto en el Salar de Hombre Muerto, en la frontera entre las provincias de Salta y Catamarca. Espera iniciar con una producción de 25.000 toneladas hasta alcanzar, una vez finalizado, 100.000 toneladas. Con esa proyección, espera generar divisas por exportaciones de u$s 260 millones anuales durante los próximos 30 años.

"Nuestros desarrollos regionales son con creación de mano de obra", dijo el presidente ejecutivo de Posco, Jeong Woo, durante la reunión con Alberto Fernández, según un comunicado oficial.

Según explicó después la Secretaría de Minería de la provincia de Salta, donde se encuentra el proyecto, el plan original sufrió modificaciones, lo que explica el aumento de la inversión desde los u$s 830 millones previstos inicialmente.

La primera fase de los trabajos implica la construcción de la nueva planta comercial de litio, en el proyecto marco del proyecto Sal de Oro, mientras que la segunda y tercera esperan la resolución de los acuerdos entre Salta y Catamarca, que compartirán el desarrollo del proyecto de manera conjunta.

Posco en el mundo

Posco tiene presencia en 53 países y 63.000 empleados en el mundo, con una actividad destacada como proveedora de la industria automotriz y de astilleros navales surcoreanos desde hace más de 40 años.

Tiene tres líneas de negocios de acero (autos, construcción, energías renovables), infraestructura (gas licuado, agronegocios, y construcción) y nuevos negocios (litio y materiales de batería, e hidrógeno).