Litio, cobre, oro y plata: llegan casi u$s 10.000 millones en inversiones mineras a Argentina

Los anuncios de nuevas inversiones mineras en la Argentina suman casi u$s 10.000 millones . Son desembolsos para 87 proyectos en distintas etapas de ejecución de desarrollos, que comienzan a llegar este año.

Firmas internacionales como Lundin Mining, Barrick Gold, Shandong Gold, Livent, Posco y Ganfeng, entre otros de los grandes players del mundo, confirmaron esas fuertes apuestas en la Argentina para desarrollar tanto proyectos metalíferos como de litio, la estrella del momento, impulsada por la alta demanda de ese mineral fundamental para baterías de autos eléctricos y dispositivos vinculados a las energías renovables.

Las inversiones productivas anunciadas hasta el mes pasado totalizan u$s 9314,36 millones, de las cuales el 94,5% serán destinadas a construcción y ampliación de proyectos.

En cuanto a orígenes de capitales, Canadá sigue siendo el principal país inversor, debido a la inminente construcción del Proyecto Josemaría, en San Juan.

Esta inversión por parte de la firma Lundin Mining constituye el anuncio minero más importante de las últimas décadas, con u$s 4200 millones.

Para la construcción del proyecto, la firma desembolsará u$s 3100 millones de este año a 2025. Lo seguirán u$s 900 millones en los años posteriores y u$s 200 millones al finalizar.



El megadesembolso llevó a San Juan a liderar el ranking de anuncios de inversiones en el país, con el 55,6% del total informado en los últimos dos años (u$s 5181,7 millones).

El consorcio Barrick Gold Shandong Gold anunció también importantes inversiones en la provincia, que incluyen la extensión de la vida útil de Veladero y la construcción de la fase 7 de lixiviación.

Salta se destaca también por la llegada de capitales, con u$s 2466 millones de inversión (26,5% del total país) destinadas al desarrollo de los proyectos Sal de Oro, Mariana y Lindero, entre otros.

Allí, ya llegó la surcoreana Posco, con un u$s 831 millones en el proyecto Sal de Oro. Y Ganfeng Lithium y Fortuna Silver Mines sumaron a la provincia u$s 900 millones de inversión en los proyectos Mariana y Lindero, respectivamente

En Catamarca, Livent invertirá u$s 640 millones para ampliar la producción de litio en Salar del Hombre Muerto. Se trata de la firma que anunció un contrato con BMW para venderle u$s 334 millones en litio.

En Jujuy, la minera Orocobre y la Corporación Toyota anunciaron una inversión por u$s 400 millones para la ampliación de la planta de producción de litio de otro de los principales proyectos de oro blanco llamado Sales de Jujuy.

YPF Litio también se suma como jugador al mapa de anuncios mineros, con una inversión de u$s 2,5 millones para la producción de celdas y baterías de litio en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los commodities más elegidos para extraer en el país, se destaca el cobre como número uno .