En medio del proceso de estabilización económica en la Argentina y a días del inicio del verano, la temporada turística -sobre todo, emisiva- empieza a perfilarse como una de las más fuertes de los últimos años. En ese contexto, Enjoy Punta del Este, el resort más icónico del balneario uruguayo, anticipa un aluvión de viajeros argentinos.

“Proyectamos una temporada con muchísima afluencia de público argentino”, afirmó Javier Azcurra, director de Ventas y Relaciones Institucionales del complejo y vicepresidente de Camtur, la Cámara de Turismo del país vecino. Según explicó en una charla exclusiva con El Cronista, el optimismo de estas proyecciones encuentra su explicación, principalmente, en la competitividad de los precios relativos con la Costa argentina y en la estabilidad en el valor del dólar . “En hotelería y gastronomía, hoy la brecha es mínima”, destacó.

De hecho, el ejecutivo sostuvo que una estadía en Punta del Este tiene un costo similar a una en Cariló, Pinamar, Mar del Plata o Villa Gesell. A eso, se suma la devolución del IVA para extranjeros, que reduce un 22% la cuenta para no residentes en hotelería y gastronomía.

“El dólar estable también impulsa la demanda. Los argentinos tuvieron 18 meses para comprar divisas a valores muy competitivos, y eso se nota en la planificación del verano”, señaló el empresario, quien, además, adelantó que este año Enjoy espera un 10% más de turistas locales contra el año pasado.

La demanda argentina, explicó Azcurra, se divide en tres segmentos principales. El primero de ellos, “la clase muy alta, aquella que nunca dejó de viajar. Le sigue un escalón inferior, que fue el que se recuperó el año pasado y que seguirá estable este año” . Pero la diferencia esta temporada, aclaró, será “la clase media alta, que suele vacacionar en destinos nacionales. Este año se inclinarán por Uruguay por la paridad de precios”.

La expectativa, adelantó Azcurra, es crecer entre 8% y 10% en turistas argentinos respecto del año pasado y recuperar estadías de más de 15 días o incluso un mes.

Históricamente, la Argentina fue el principal emisor de turistas hacia Uruguay. Hoy, el 65% de los viajeros que deciden vacacionar en Punta del Este son locales. En tanto, el 40% de los huéspedes de Enjoy son de nacionalidad argentina, mientras que el otro 40% son brasileños.

El optimismo de Enjoy respecto al dinamismo del mercado local también impulsa sus proyecciones para el año que viene, aunque de la mano del turismo corporativo. “Este año creció muchísimo y ya para 2026 tenemos niveles de pedidos y confirmaciones similares a 2018”, develó. Entre sus clientes, figuran diversas empresas argentinas, como laboratorios y firmas de consumo masivo. En este caso, la diferencia también la hace el precio. Enjoy ofrece hasta u$s 200 menos por noche si se compara con hoteles del mismo calibre en la Argentina.

Actualmente, Enjoy está en medio de un proceso de venta. Inaugurado como Conrad Punta del Este Resort & Casino en noviembre de 1997, está en manos del grupo chileno Enjoy desde 2013, cuando compró el 45% de la sociedad dueña del complejo por u$s 139,5 millones. Para mayo de 2017 adquirió el 55% restante. Fue en ese entonces cuando, con el 100% del control del resort, fue renombrado como Enjoy Punta del Este.