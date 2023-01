El Gobierno aprobó la fusión de Syngenta y Nidera

En esta noticia Desinversión

Nuevo competidor

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recomendó aprobar la fusión entre Syngenta y Nidera, y aceptar la desinversión propuesta por la primera en el negocio de semillas de girasol. Ambas empresas eran la número uno y dos del segmento, y la operación original habría generado una posición dominante superior al 60% del mercado.

En 2021, la CNDC había objetado la fusión e indicó que se debía presentar un plan de desconcentración. Para adecuarse a las normas locales, Syngenta, cuyo CEO hasta diciembre fue Antonio Aracre, flamante jefe de Asesores de Alberto Fernández, propuso deshacerse de distintos activos relacionados con el negocio de semillas de girasol.

Búsqueda laboral: 37% de las empresas salen a contratar empleados, muchos en sectores relegados hasta ahora



Bigbox ya se 'regala' en China y Arabia Saudita: ahora apunta a aterrizar en Brasil o Colombia



Desinversión

Ahora, la compañía deberá desprenderse de:

el banco de germoplasma adquirido a Nidera , adaptado localmente en todos los estadios -líneas precomerciales y comerciales para su uso en la Argentina-, el cual incluye cinco híbridos comerciales focalizados en el mercado local (Paraíso 102 CL, Paraíso 1600 CL Plus, Paraíso 1500 CL PLHO, Aromo 105CL, Paraíso 1800 CL PLUS) y un híbrido precomercial (RN284851);

, adaptado localmente en todos los estadios -líneas precomerciales y comerciales para su uso en la Argentina-, el cual incluye cinco híbridos comerciales focalizados en el mercado local (Paraíso 102 CL, Paraíso 1600 CL Plus, Paraíso 1500 CL PLHO, Aromo 105CL, Paraíso 1800 CL PLUS) y un híbrido precomercial (RN284851); el inventario de semillas del híbrido comercial Paraíso 1800 CL PLUS (SN33057) existente al 24 de junio de 2022;

CL PLUS (SN33057) existente al 24 de junio de 2022; el inventario de semillas de todos los híbridos comerciales que forman parte del germoplasma que Nidera no haya comercializado al 28 de febrero de 2023;

que forman parte del germoplasma que Nidera no haya comercializado al 28 de febrero de 2023; el inventario de semillas parentales para poder producir Paraíso 102 CL, Paraíso 1600 CL Plus, Paraíso 1500 CL PLHO, Aromo 105 CL y Paraíso 1800 CL PLUS (SN33057) existente al 24 de junio de 2022;

para poder producir Paraíso 102 CL, Paraíso 1600 CL Plus, Paraíso 1500 CL PLHO, Aromo 105 CL y Paraíso 1800 CL PLUS (SN33057) existente al 24 de junio de 2022; el know-how del germoplasma , que incluye pedigríes, datos históricos de pruebas y reproducción (incluyendo resultados de rendimiento y calidad), fórmulas de investigación de producción (densidades de plantas, fertilización, divisiones de plantación, porcentual de machos y hembras), comportamiento de parentales e híbridos en diferentes circunstancias, capacidad de cruzamiento de líneas dentro del banco de germoplasma;

, que incluye pedigríes, datos históricos de pruebas y reproducción (incluyendo resultados de rendimiento y calidad), fórmulas de investigación de producción (densidades de plantas, fertilización, divisiones de plantación, porcentual de machos y hembras), comportamiento de parentales e híbridos en diferentes circunstancias, capacidad de cruzamiento de líneas dentro del banco de germoplasma; la propiedad intelectual del germoplasma ;

; las marcas Super Paraíso y el nombre comercial Aromo.



Nuevo competidor

La empresa que adquiere dicho paquete de activos será Nuseed Global Innovation Ltd., presente en la República Argentina a través de Nuseed S.A. Esta firma se encuentra activa en investigación y desarrollo de semillas (en particular, de girasol y sorgo), así como en su producción y comercialización (en particular, de girasol, sorgo, maíz, carinata, mijo y colza).