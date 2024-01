El destino más caro de la Costa tuvo que bajar 20% sus precios en dólares para recuperar turistas

Históricamente la segunda quincena de enero fue el fuerte de los destinos de verano. Pero, paradójicamente, este año las inmobiliarias en Costa Esmeralda, el destino más top del Partido de la Costa, se vieron obligadas a bajar hasta 20% los precios para atraer a los turistas que no lograron conquistar la primera quincena de 2024.

Sucede que los destinos más top de la costa como Cariló y Costa Esmeralda tuvieron entre un 15 y un 20% menos de ocupación la primera quincena que en 2023. "En el segundo tramo de enero proyectamos una baja en torno al 10% de ocupación comparado al año pasado", dijo Silvia Melgarejo, dueña de Constructora del Bosque que trabaja en ambos balnearios.

Costa Esmeralda es un barrio cerrado lindero a Pinamar pero pertenece al Partido de la Costa. Si bien tiene 18 años de vida, su explosión se dio en los últimos años por la pandemia y hoy es una de las zonas más exclusivas de la Costa atlántica, de ahí que todos sus precios se piden en dólares.

Una casa sin pileta para seis personas tiene un valor que va de los u$s 3500 a u$s 4500 para la segunda quincena de enero, según datos de Costa Esmeralda Guests. Es decir, se paga u$s 300 la noche. En las casas más exclusivas se puede llegar a pagar hasta u$s 600 por día.

"La demanda en la primera quincena de enero cayó comparado al año pasado. Por eso hoy las casas que se alquilan tienen un valor de entre un 15 y un 20% por debajo al periodo anterior", explicaron en Matías Goñi propiedades que comercializan alquileres temporarios en la zona.

Lo cierto es que las bajas en los precios tuvieron efecto. "Al acomodar los valores, la demanda creció. Hay más movimiento esta quincena que la anterior. La estrategia sirvió", explicó por su parte Anahía Caburu, broker inmobiliario que comercializa alquileres en Costa Esmeralda.

Sin embargo los números no son los esperados y están muy lejos de lo que fue 2023. Alfredo Baldini, titular de la Cámara de Turismo de Pinamar, definió esta temporada como la peor en los últimos 20 años, con una ocupación promedio del 70%. En Costa Esmeralda, el escenario es similar.

Cambio de tendencia

"En Costa Esmeralda la baja, para los primeros días de enero, fue del 40% de ocupación comparado al año pasado. Además notamos un cambio: la gente ya no alquila por quincena sino que en la mayoría de los casos fue por semana o hasta cinco días ", detalló Juan Cruz Billoto, dueño de Corredor Los Lagos.

"Antes los propietarios no accedían a alquilar por menos de diez días y este año, sí lo hicieron. Entendieron que el consumidor cambió y que se vive un presente de ajuste", explicó el broker que opera en la zona.

Otros de los principales cambios fue reservar a último momento, sobre todo en el caso de quienes alquilan casas a través de inmobiliarias. "Hoy las operaciones se hacen a último momento. La gente entiende que esta es la forma de conseguir rebajas y oportunidades", explicó Melgarejo.

La Costa Atlántica este año sufre las consecuencias del ajuste económico

Costa Esmeralda tiene un total de 16 barrios, con 3860 lotes suscriptos, dos paradores de playa, cancha de golf, su propio centro comercial y hasta un supermercado propio. Lindero a Pinamar, está ubicado en el kilómetro 380 de la ruta 11 y es una de las zonas favoritas de los políticos para pasar sus vacaciones.

El clima electoral y la crisis económica afectó el número de operaciones y las estadías. "Este año notamos que por lo menos tres familias se reúnen para alquilar una casa y compartir el alquiler. Antes eso no sucedía" , agregó la especialista.

Los precios

Las publicaciones de los alquileres se hacen en dólares y los propietarios exigen el pago en esta moneda. Durante los meses de octubre y noviembre se pedía el 100% de la reserva de forma anticipada.

"Los valores siguen en dólares. Hay ciertos ajustes teniendo en cuenta la disparada que tuvo en diciembre la moneda frente al peso", explicó Billoto.

Para la segunda quincena de enero los precios arrancan en u$s 200 por día y llegan hasta los u$s 500 aquellas con mejor ubicación y con amenities, por ejemplo, pileta.