El liderazgo ejecutivo actual demanda visión estratégica, adaptabilidad cultural y capacidad para construir equipos de alto rendimiento. En un escenario de cambios acelerados en los hábitos de consumo, transformar las organizaciones implica incorporar tecnología y potenciar el talento.

Magdalena Ferreira Lamas, gerente general de Mars South Latam; Marcela Cavigliasso, miembro del directorio de Prodeman - Maní King; y Fernanda Onzari Nobua, Co-Founder de Nébula, compartieron sus trayectorias y desafíos para escalar negocios.

Estrategias regionales

Ferreira Lamas destacó la importancia de combinar eficiencia global y relevancia local: “Para liderar una región con realidades tan diversas es fundamental definir una estrategia clara, comunicarla de forma transparente e inspirar a los equipos a través de un propósito. El verdadero crecimiento se logra empoderando al talento local, aceptando los errores como parte del aprendizaje y manteniendo una ágil adaptación ante entornos volátiles”.

También resaltó la “humanización de las mascotas”, un negocio en expansión donde los animales pasaron a ser considerados miembros del núcleo familiar. “Esto nos exige una propuesta de valor cada vez más sofisticada que va desde la nutrición hasta el cuidado dental. Además, en nuestra planta de Mercedes, que el año próximo cumple 30 años, aplicamos tecnología robótica y de automatización tanto en líneas de alimentos secos como en sobres de alimento húmedo”, agregó.

De la producción de materia prima al agregado de valor

El paso de la producción primaria a la construcción de marcas de consumo masivo es uno de los desafíos para las empresas familiares. Cavigliasso repasó los hitos de Prodeman - Maní King, compañía fundada en 1984.

“Maní King significó un punto de inflexión decisivo para Prodeman. Pasamos de enfocarnos únicamente en la producción y exportación agrícola a mirar directamente al consumidor final, lo que transformó nuestra estrategia, nuestras inversiones y nuestra cultura organizacional. Para crecer en una empresa familiar es clave profesionalizar la gestión y separar con claridad lo afectivo de las decisiones de negocio”, explicó.

La ejecutiva detalló los planes de expansión: una nueva planta industrial de 10.000 metros cuadrados, la diversificación hacia productos derivados del maíz y la consolidación de cultivos de pistacho en San Juan.

Transformación digital, e-commerce y liderazgo colaborativo

Por su parte, Onzari Nobua, Co-Founder de Nébula, analizó el impacto de la digitalización en la reestructuración corporativa.

“Crear un canal digital dentro de una empresa tradicional implica aprender y desaprender procesos. Para que la transformación sea sostenible se requiere el sponsoreo directo de la alta dirección, la integración entre tecnología y procesos, y una cultura de cocreación transversal a todas las áreas de la compañía. Cuando un proyecto demuestra ser rentable, deja de ser percibido como una prueba piloto para convertirse en un eje estratégico”, afirmó.

Sobre la inteligencia artificial y las nuevas herramientas, Onzari Nobua remarcó que el liderazgo moderno no radica en tener todas las respuestas, sino en formular las preguntas correctas y potenciar el pensamiento crítico. “A través de Nébula buscamos acompañar el desarrollo profesional de las mujeres líderes en integración con su bienestar personal, fomentando el trabajo en red como un motor indispensable para escalar los negocios”, concluyó.