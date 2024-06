"El ajuste tarifario es la herramienta necesaria para que lleguen las inversiones energéticas"

Enel, grupo italiano propietario de Edesur, desembolsó u$s 30 millones en la Argentina durante el primer trimestre del año. " Queremos seguir invirtiendo. Sin embargo, estamos convencidos de que el ajuste tarifario es la herramienta necesaria para que comiencen las inversiones en el sector de la energía" , comentó Claudio Cunha, Country Manager de la compañía.

El ejecutivo recordó que había, desde el año pasado, "un consenso de que las tarifas se tenían que ir adecuando. De hecho, el propio ministro de Economía anterior ya venía haciendo algunos ajustes, porque se veía que era algo insostenible". Y siguió: "Lo que está tratando de hacer este gobierno es brindar mayor previsibilidad. Esto es importante para que las compañías puedan sostener sus inversiones".

De esta manera, afirmó: "Las improvisaciones tarifarias que vivimos los últimos años nos llevaron a un déficit gigantesco que afectó, no sólo a la economía, sino que también significó un deterioro del sistema".



Sin embargo, expuso que "hay un aprendizaje sobre ese proceso. De esa dinámica solo se desprenden pérdidas y este gobierno lo sabe. No creo el hecho de congelar tarifas esté en la cabeza del Presidente. Creo que el diagnóstico es el correcto y es seguir en un proceso de normalización de tarifas".

Cunha explicó que se trata de un camino de no retorno: "Sería un gran error si se interrumpieran los pasos que ya se dieron. El costo de la factura de luz en el presupuesto doméstico o de una pyme, no supera el 3%. No ajustar esas cosas solo genera un deterioro del servicio".

Develó, a su vez, que, en mayo hubo un crecimiento de la demanda de electricidad de entre el 11% y el 13% y que " los clientes están pagando sus facturas". Explicó, además, que la compañía está en proceso para construir el régimen regulatorio para los próximos 5 años (RTI, Revisión Tarifaria Integral). "Esto es lo que da un horizonte a una empresa como Enel para que pueda armar su plan de inversión y que sea sostenible en el tiempo", aseguró.

En este sentido, dijo: "En la Argentina tiene que haber previsibilidad para la inversión. Hay algunos rubros que el contexto internacional permite que se pueda ir más rápido, como la energía renovable o el litio. Si bien esos recursos están en la Argentina, hay que transformarlos en riqueza rápidamente".

Sostuvo que es importante, también, "que sean motores que ayuden, dentro de este proceso de transición económica puntual que estamos viviendo, a comenzar un proceso de crecimiento. Es necesario que ayuden a la microeconomía, generando puestos de trabajo y más producción".

Respecto a la incorporación de mayor tecnología Cunha explicó: "La mayor electrificación de los consumos va a exigir una mayor robustez de la red. Para que eso ocurra, necesitamos introducir cada vez más tecnología a esa red. Esta ya existe. Se trata del medidor electrónico. Sin embargo, el regulador local está actualmente estudiando la posibilidad de implementarlo Nosotros estamos listos para colaborar, pero todavía dependemos de una instancia regulatoria".