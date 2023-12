Eduardo Eurnekian, protagonista de 50 años de vida empresaria

Inició su carrera en el mundo de los negocios en la década del '70 cuando comenzó a trabajar en la empresa textil familiar, proveedora de la marca deportiva Puma. En la actualidad, Eduardo Eurnekian e s uno de los mayores empresarios de la Argentina. El presidente y fundador del Grupo Corporación América, recibió el premio con el que El Cronista, la revista Apertura y la consultora PwC reconocen anualmente a la trayectoria como CEO.

El empresario recibió el galardón y destacó que "cualquier actividad se puede volver exitosa, si se trabaja en ello. Con imaginación y creatividad, se puede lograr. Todas las actividades tienen un proceso, una historia. Sin embargo, yo también tuve mucha suerte. Las ideas pueden ser brillantes, pero si detrás de ello no hay suerte, no será posible".

Eurnekian, a su vez, se refirió a la situación actual de la Argentina: "Estamos en un momento difícil. Pero, si no hay momentos difíciles ¿cómo nos superamos? No fracasamos todavía. Los momentos de Alberdi o de Sarmiento fueron difíciles también. Pero nos adaptamos, y eso, le da coraje y valor al pueblo". Y aseguró que "los argentinos no tenemos que caer en la depresión por estar pasando un momento difícil. Lo podemos superar".



El holding que preside tiene operaciones en diferentes industrias. De esta manera, cuenta con la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 -vigente hasta 2028-, por lo que opera los 33 aeropuertos del sistema nacional A de la Argentina, aunque también tiene presencia en Uruguay, Armenia, Italia, Ecuador Brasil y Perú.

En el campo de la energía, está presente a través de Compañía General de Combustibles (CGC) en el upstrem y midstream, con operaciones en las cuencas Austral y Glofo de San Jorge para la producción de hidrocarburos. En esta empresa, tiene el 70% de las acciones -el otro 30% está en manos de Sociedad Comercial del Plata (SCP), pero próximamente su participación podría reducirse si Dow ejerce el derecho de convertir en acciones las obligaciones negociables (ON) privadas que adquirió en julio de este año.

No obstante, los Eurnekian están lejos de terminar con las operaciones de fósiles. CGC, que adquirió nuevos campos petroleros en 2021, perforará una cantidad récord de pozos este año, incluidos tres horizontales en Palermo Aike, lo que podría extender la frontera de la explotación no convencional de gas y petróleo.

El grupo, a su vez, tiene su propia división de servicios financieros, infraestructura, tecnología y agribussines, además de viñedos y bodegas en la Patagonia y Armenia.

En el pasado, el ejecutivo entró en el negocio de las telecomunicaciones. De hecho, en 1996 creó el primer conglomerado multimedia de la Argentina: Multimedios América. En ese entonces, era propietario de Cablevisión, las radios América, Aspen, FM Sport y los diarios El Cronista y Extra. En el año 2000, por un total de u$s 120 millones, vendió el 83% del canal de TV abierta a Carlos Ávila. A partir de ese momento, Eurnekian comenzó a desprenderse de las empresas que conformaban el multimedio.

"Entré en el negocio de las comunicaciones gracias a los chinos. De hecho, mi tradición familiar era la industria textil. Sin embargo, c uando China entró al mundo con sus productos, el primer mercado que eligió fue el textil. Nosotros agotamos la instancia de los costos. Hasta llegamos a perder para poder producir. En ese entonces, nos preguntamos qué hacer, ya que no nos podíamos frenar. Me pareció que la actividad más dinámica, con valores intelecuales, experiencia y conocimiento, era la industria de la comunicación".

El empresario reveló que no se trataba simplemente de la adquisición de un medio masivo, sino que valoraba la posibilidad de poder comunicar: "Uno siempre sueña con transmitir sus experiencias".

"Invertimos en el momento justo. Era la época ideal para hacerlo. A fines de 1970, los medios de comunicación empezaron a subsistir gracias a la tecnología y las redes que se comenzaban a formar, así como también la integración de los mismos para sinergizarlos", recordó.